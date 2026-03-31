Beed News: खड्डे आणि धुळीपासून मुक्ती; शहरातील २० रस्त्यांच्या बांधणीचा मार्ग होणार मोकळा

बीड: शहराचा विस्तार गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने झाला आहे. सुमारे ४३ चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या या शहरात पांगरी रोड, खापर पांगरी रोड, पालवण रोड, धानोरा रोड, तेलगाव नाका, जालना रोड, अहिल्यानगर रोड आणि चऱ्हाटा फाटा यांसारख्या भागांत नव्या वसाहती उभ्या राहिल्या..टोलेजंग बंगले आणि रो-हाऊसेसमुळे शहराचे स्वरूप बदलले; पण दुर्दैवाने ज्या पायाभूत सुविधा हव्या होत्या, त्या रस्त्यांची मात्र पुरती दैना झाली होती. शहरातील मुख्य बाजारपेठ असो की नव्या वसाहतींचे अंतर्गत रस्ते, खड्डे आणि धुळीमुळे बीडकरांची अक्षरशः त्रेधातिरपीट उडत होती..वर्षानुवर्षे धुळीचे लोट आणि चिखलाचा सामना करणाऱ्या सामान्य बीडकर आणि व्यापाऱ्यांसाठी आता एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शहरातील २० महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या आणि त्यासोबतच नाल्यांच्या बांधकामासाठी २२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, निविदा प्रक्रियेने वेग घेतला आहे..रस्ते आणि नाल्यांच्या दुर्गंधीतून कायमची सुटकाशहराचा विस्तार वेगाने होत असला तरी जुने शहर आणि वर्दळीच्या ठिकाणच्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. खड्डे आणि धुळीचा थेट परिणाम केवळ रहदारीवरच नाही, तर स्थानिक व्यापारावरही होत आहे. विशेषतः नगर पालिकेसमोरचा मुख्य रस्ता आणि सर्वाधिक वर्दळ असलेले सिद्धीविनायक संकुल तसेच श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा क्रीडा संकुल परिसरातील रस्त्यांची अनेक वर्षांपासून दुरवस्था झाली आहे. मात्र, आता यातील बहुतांशी रस्त्यांची दैना फिटणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध झालेल्या २२ कोटी रुपयांच्या निधीतून या रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रिटीकरण आणि नाल्यांचे बांधकाम केले जाणार आहे. यामुळे केवळ वाहतूक सुलभ होणार नाही, तर ठिकठिकाणी तुंबलेल्या नाल्यांच्या दुर्गंधीपासूनही बीडकरांची कायमची मुक्तता होणार आहे..छाननीनंतर प्रत्यक्ष कार्यारंभादेशनगरपालिकेच्या माध्यमातून हाती घेतलेल्या या कामांसाठी गेल्या आठवड्यात बांधकाम ठेकेदार यंत्रणांकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा कंत्राटदारांकडून स्वीकारण्यात आल्या असून, आता तांत्रिक छाननीनंतर पात्र निविदाधारक ठरवून त्यांना प्रत्यक्ष कार्यारंभादेश दिले जातील. मुख्याधिकारी शैलेश फडसे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच निविदा अंतिम केल्या जातील. येणाऱ्या पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच या उन्हाळ्यातच ही सर्व २० कामे पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे. काम दर्जेदार राहील, याकडे नगरपालिका यंत्रणेचे बारीक लक्ष असेल..या २० महत्त्वाच्या कामांचा प्रामुख्याने समावेशनगरपालिकेच्या या योजनेत शहरातील प्रमुख भागांचा समावेश आहे. यात छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते बशीरगंज चौक सिमेंट रस्ता, जालना रोड ते पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुतळ्यापर्यंतचा मार्ग, जिजामाता चौक ते स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स रस्ता, राजुरी वेस ते कबाड गल्ली ते माळीवेस पोलीस चौकी, बार्शी रोड ते लेंडीनाला, आणि लेंडीनाला ते कौसर चौक ते बिंदुसरा नदीपर्यंतच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. तसेच नरसोबानगर, चक्रधरनगर, कॅनॉल रोड, शिंदेनगर फेज एक, कॅनरा बँक कॉलनी, प्रेरणा कॉलनी, हनुमान नगर, बलभीमनगर, ऑफिसर कॉलनी, जुना धानोरा रोड आणि शिवाजीनगर या भागांतील रस्ते व नाली बांधकामांचाही या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.