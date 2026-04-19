Beed News: विकासाचा झगमगाट की सुविधेचा दुष्काळ? ; जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून न्यायालयापर्यंत ‘आडोसा’ शोधण्याची वेळ

बीड: शहराचा चेहरामोहरा बदलतोय. अहिल्यानगर रस्त्याचे रुंदीकरण झाले, पॉश पथदिवे लागले आणि आता बार्शी नाका रस्ताही विकासाच्या वाटेवर आहे. जालना रोड, अहिल्यानगर रोड आणि बार्शी रोड अशा तीन मुख्य दिशांना शहराचा विस्तार तब्बल २३ किलोमीटरपर्यंत पोहोचला आहे. .मात्र, या चकाकणाऱ्या रस्त्यांच्या आड एक विदारक सत्य लपलेले आहे. दररोज हजारो नागरिकांची वर्दळ असणाऱ्या या २३ किलोमीटरच्या विस्तीर्ण बाजारपेठेत नैसर्गिक विधीसाठी साधे सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही. परिणामी, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि विशेषतः महिलांची होणारी कुचंबणा विकासाच्या गतीला छेद देणारी ठरत आहे..एकेकाळी बसस्थानकापर्यंत मर्यादित असलेली बाजारपेठ आता दूध डेअरी, नाळवंडी नाका आणि चऱ्हाटा फाट्यापर्यंत विस्तारली आहे. अहिल्यानगर रस्त्यावर तर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आरोग्य विभागासह तब्बल १९ महत्त्वाची शासकीय कार्यालये आहेत.येथे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून लोक येतात. मात्र, इतक्या महत्त्वाच्या भागात एकही सुसज्ज प्रसाधनगृह नसल्याने नागरिकांना उघड्यावर किंवा आडोशाचा शोध घ्यावा लागतो. हे केवळ आरोग्यासाठी घातक नसून शहराच्या प्रतिष्ठेलाही तडा देणारे आहे..महिला, वृद्धांचे अतोनात हालसर्वात मोठी समस्या महिलांची आहे. शासकीय कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या महिलांना किंवा बाजारपेठेत खरेदीसाठी येणाऱ्या गृहिणींना तासनतास नैसर्गिक विधी रोखून धरावा लागतो. यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवत आहेत. स्वच्छ शहरच्या वल्गना होत असताना, मूलभूत मानवी गरजेकडे प्रशासनाचे असलेले दुर्लक्ष संतापजनक आहे.निवडणुकीतील आश्वासनाकडे लक्षनगरपालिकेच्या निवडणुकीत स्वतः दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शहरातील स्वच्छतागृहांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. आता पालिकेत सत्तांतर झाले असून पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून जिल्ह्याला मोठ्या अपेक्षा आहेत. पुढील महिन्यात होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या सुविधेसाठी ठोस निधी मंजूर करून घेणे, हे लोकप्रतिनिधींसमोरचे मुख्य आव्हान आहे..राजकीय इच्छाशक्तीची गरजआमदार विजयसिंह पंडित यांनी या प्रश्नावर पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून निधी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, केवळ कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष जमिनीवर ही स्वच्छतागृहे कधी उभी राहतात, याकडे बीडकरांचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत प्रसाधनगृहांची सोय होत नाही, तोपर्यंत रुंद रस्ते आणि सुंदर पथदिव्यांचा झगमगाट बीडकरांसाठी केवळ देखावाच ठरणार आहे.."शहरातील प्रमुख जागांपैकी नगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या जागांचा शोध सुरू आहे. स्वच्छतागृहांचा एकत्रित आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून लवकरच अंमलबजावणी होईल."- शैलेश फडसे, मुख्याधिकारी,नगर परिषद बीड"नगरपालिका प्रशासनाशी या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. शहरात ठिकठिकाणी आधुनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून यासाठी निश्चितपणे मंजुरी आणि भरीव निधी उपलब्ध करून दिला जाईल."- विजयसिंह पंडित, आमदार.