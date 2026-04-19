मराठवाडा

Beed News: विकासाचा झगमगाट की सुविधेचा दुष्काळ? ; जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून न्यायालयापर्यंत ‘आडोसा’ शोधण्याची वेळ

Lack of Public Toilets in Busy Areas: बीड शहरात रस्ते रुंदीकरण आणि पथदिवे लावल्या गेल्या, तरी नागरिकांना नैसर्गिक विधीसाठी सुसज्ज स्वच्छतागृह उपलब्ध नाहीत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड: शहराचा चेहरामोहरा बदलतोय. अहिल्यानगर रस्त्याचे रुंदीकरण झाले, पॉश पथदिवे लागले आणि आता बार्शी नाका रस्ताही विकासाच्या वाटेवर आहे. जालना रोड, अहिल्यानगर रोड आणि बार्शी रोड अशा तीन मुख्य दिशांना शहराचा विस्तार तब्बल २३ किलोमीटरपर्यंत पोहोचला आहे.

