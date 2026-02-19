मराठवाडा

Beed News: ‘झूम ॲप’द्वारे बारावीच्या परीक्षेवर नजर! बीड जिल्ह्यात केंद्रांवर कारवाई सुरू, ‘सीसीटीव्ही’च्या पळवाटांवर पर्याय

Beed Class 12 Exam Zoom Monitoring: बीड जिल्ह्यातील बारावी परीक्षेत १०३ केंद्रांतील ७२२ वर्गखोल्यांमध्ये ‘झूम’च्या माध्यमातून परीक्षा निरीक्षण करण्यात आले. सीसीटीव्ही बसविण्यात काही केंद्रसंचालकांनी टाळाटाळ केली, त्यामुळे ऑनलाइन पर्यायाने पारदर्शकता सुनिश्चित केली गेली.
Beed News

Beed News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : बारावी परीक्षेदरम्यान प्रत्येक केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसविण्याची शिक्षण विभागाने सक्ती केल्यानंतरही यातून काही केंद्रसंचालक व पर्यवेक्षकांनी पळवाट शोधली. त्यातून गैरप्रकार घडले.

Beed
education
HSC Board Examination
App
CCTV Camera

