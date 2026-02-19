Beed News: ‘झूम ॲप’द्वारे बारावीच्या परीक्षेवर नजर! बीड जिल्ह्यात केंद्रांवर कारवाई सुरू, ‘सीसीटीव्ही’च्या पळवाटांवर पर्याय

बीड : बारावी परीक्षेदरम्यान प्रत्येक केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसविण्याची शिक्षण विभागाने सक्ती केल्यानंतरही यातून काही केंद्रसंचालक व पर्यवेक्षकांनी पळवाट शोधली. त्यातून गैरप्रकार घडले..त्याला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने ‘झूम ॲप’चा पर्याय शोधला. १०३ केंद्रांतील सर्व ७२२ वर्गखोल्यांतील परीक्षा प्रक्रीया बुधवारी (ता. १८) ‘झूम’च्या निरीक्षणाखाली पार पडली. आता बारावीचे उर्वरित पेपर व दहावीची परीक्षाही ‘झूम’चा आधार घेऊन होईल. कॉपीचे प्रकार टाळण्यासाठी असा प्रयोग करणारे बीड राज्यात एकमेव असल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला..मोठी बातमी! बोर्डाच्या परीक्षेवेळी ‘या’ केंद्रांवर भरारी पथकांचे लक्ष; प्रांताधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकाऱ्यांची पथके; ‘या’ वेळेआधी विद्यार्थ्यांना केंद्रावर पोचावे लागणार.सर्व केंद्रांतील सर्व वर्गांच्या ‘झूम’च्या लिंकचे ॲक्सेस जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे कार्यालय तसेच कंट्रोल रूमला जोडण्यात आले आहेत. कंट्रोल रूममध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान दोन तास तेथे थांबून होते. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रियाराणी पाटील या त्यांना प्रत्येक बाबींची इत्थंभूत माहिती देत हेात्या..यावेळी उपशिक्षणाधिकारी हजारे, शिक्षण विस्तार अधिकारी मिलिंद तुरुकमारे आदी उपस्थित हेाते. दरम्यान, परीक्षेदरम्यान मोबाइलचा अँगल चुकीच्या दिशेने (विद्यार्थी दिसू नयेत) ठेवणाऱ्या २५ पर्यवेक्षकांवर कारवाईचे निर्देश रहमान यांनी दिले. जिल्ह्यातील २९८ विद्यालयांतील ४५ हजार २४७ विद्यार्थी १०३ केंद्रांवर बारावीची परीक्षा देत आहेत..कोडमुळे कळते कोण, कुठे, काय करतोपरीक्षा कामगाजासाठी केंद्र संचालक, पर्यवक्षकांसह आता प्रत्येक केंद्रावर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाच्या तंत्रस्नेही शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून प्रत्येक केंद्र तसेच केंद्रातील प्रत्येक वर्गखोलीतील मोबाइलच्या ‘झूम ॲप’चा स्वतंत्र कोड तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोण, कुठे, काय करतेय याची तत्काळ माहिती मिळत आहे..Exam: दहावी बारावी बोर्ड परीक्षांसाठी विद्यालय, महाविद्यालय सज्ज; परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा,सुविधा आणि शिस्तीचा त्रिसूत्रीचा अवलंब.बारावी व दहावीची परीक्षा परीक्षा सुरळीत, कॉपीमुक्त व्हावी यासाठी ‘झूम ॲप’ वापराचा प्रयोग करण्यात आला आहे. परीक्षेत ‘झूम’चा वापर करणारे बीड राज्यात एकमेव आहे.- प्रियाराणी पाटील, शिक्षणाधिकारी, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.