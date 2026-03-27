Beed News: विद्यापीठाच्या अॅडमिशनवेळीच आता विमा; जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन तरुणांना मिळणार सुरक्षा कवच; ‘वैद्यकीय’ मात्र ऐच्छिक

बीड: उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयात पाऊल ठेवणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने अत्यंत कळीचा निर्णय घेतला आहे. बीड जिल्ह्यासह विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील सर्व संलग्न महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसाठी आता वैयक्तिक अपघात विमा अनिवार्य करण्यात आला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना लागू होणार असून, यामुळे ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास मंडळ सल्लागार समितीने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला मंगळवारी (ता. २४) व्यवस्थापन परिषदेने अधिकृत मान्यता दिली. कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले. पूर्वी ही विमा योजना ऐच्छिक स्वरूपाची होती, ज्यामुळे अनेक विद्यार्थी या लाभापासून वंचित राहत असत. मात्र, वाढते रस्ते अपघात आणि अनपेक्षित घटना लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हा विमा सक्तीचा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे..प्रवेश प्रक्रियेतच होणार विमा हप्त्याची कपातबीड जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातून शहरात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ पासून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्कातच या विमा रकमेचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे पालकांना किंवा विद्यार्थ्यांना विम्यासाठी वेगळी धावपळ करावी लागणार नाही. ज्या विद्यापीठांमध्ये कमी हप्त्यात अधिक संरक्षण देणारी योजना आधीच अस्तित्वात असेल, त्यांना उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या संमतीने ती सुरू ठेवण्याची मुभाही देण्यात आली आहे..वैद्यकीय विमा मात्र ऐच्छिकशासनाने अपघात विमा अनिवार्य केला असला, तरी वैद्यकीय विमा मात्र पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे ऐच्छिक राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, पुढील तीन वर्षांसाठी विमा कंपन्यांची निवड करण्यासाठी नवीन पारदर्शक निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यासही व्यवस्थापन परिषदेने हिरवा कंदील दाखवला आहे..जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांना दिलासाबीड जिल्हा हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील महत्त्वाचा जिल्हा आहे. येथील शेकडो महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आता या योजनेमुळे विद्यापीठाने उचलली आहे. यामुळे पालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला आता सुरक्षेची मोठी जोड मिळाली आहे.बीडमधील प्रत्येक महाविद्यालयात असेल नोडल ऑफिसरया योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी बीड जिल्ह्यातील प्रत्येक महाविद्यालयाने एका प्राध्यापकाची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करणे बंधनकारक केले आहे. विमा प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे, दाव्यांची पूर्तता करणे आणि विद्यार्थ्यांना तातडीने मदत मिळवून देणे, ही या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल. तसेच विद्यापीठाच्या उपकेंद्र व मुख्य परिसर स्तरावरही स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती संचालक डॉ. कैलास अंभुरे यांनी दिली.