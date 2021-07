बीडमधील वाढती कोरोना रुग्णवाढ ठरतेय चिंताजनक

मराठवाडा

बीड: कोरोना विषाणू संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा (covid 19 second wave in beed) परिणाम जिल्ह्याने पाहिलाच आहे. जनता भानावर राहीली तरच तिसऱ्या लाटेचे (corona third wave) संकट टळेल. कोरोना संसर्गाचा अटकाव करण्यासाठी कठोर निर्बंधापेक्षा लोकांनीच शिस्तबद्ध राहावे आणि निर्बंध टाळावेत, असे आवाहन जि