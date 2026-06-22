Bajrang Sonawane: बीडमधील खून प्रकरणात खासदार बजरंग सोनवणेंच्या मुलावर आरोप, गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

बीड, ता. २२ : एका तरुणाला जीवघेण्या हल्ल्यातून वाचवण्यासाठी मध्यस्थी करायला गेलेल्या हॉटेलचालकाचा चाकू भोसकून खून करण्यात आला. ही घटना केज तालुक्यातील टाकळी फाटा येथे घडली. विलास नवनाथ घुले (वय ३०) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेमुळे टाकळी गावात संतापाची लाट उसळली असून ग्रामस्थांनी आरोपींच्या अटकेसाठी राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले..शनिवारी (ता. २०) सायंकाळी टाकळी फाटा येथील हॉटेल गावकरीवर जुन्या प्रेम प्रकरणाच्या व कौटुंबिक वादातून बाबासाहेब कदम व त्याच्या साथीदारांनी उमेश माने या तरुणाला गाठले. तुझा मर्डरच करतो असे म्हणत त्यांनी उमेशला मारहाण सुरू केली. जीव वाचवण्यासाठी उमेश केजच्या दिशेने धावला. त्याला वाचवण्यासाठी हॉटेलचालक विलास घुले मागे धावले. मात्र, आरोपींनी महामार्गावरील रेणू बारसमोर विलास यांना अडवून बेदम मारहाण केली. .Garbage Project Issue : कचरा प्रकल्पात महापालिकेची फसवणूक; उरुळी देवाची फुरसुंगी नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांचा आरोप.रामेश्वर गायकवाड याने त्यांच्या पोटात चाकू खुपसला. स्थानिक नागरिकांनी गंभीर जखमी झालेल्या विलास यांना अंबाजोगाई येथील रुग्णालयात हलवले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर विलास घुले यांच्या नातेवाइकांनी आणि ग्रामस्थांनी आरोपींच्या अटकेसाठी रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यानंतर केज पोलिस ठाण्यात नऊ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला..LPG Shortage: पुन्हा गॅस संकट! कतारमधील गॅस प्लांटमध्ये भीषण स्फोट; १३ जणांचा मृत्यू, मृतांमध्ये भारतीयांचा समावेश.सर्व आरोपींवर मकोका लावून कारवाई करावी, संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करावे, आरोपींना मदत केल्याच्या आरोपावरून खासदार बजरंग सोनवणे यांचे पुत्र सौरभ सोनवणे यांच्यावर गुन्हा नोंदवावा, या मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी आंदोलन केले. दरम्यान, आमदार धनंजय मुंडे यांनी या घटनेचा निषेध करत दोषींवर कारवाईची मागणी केली. पोलिसांनी २४ तासांत फरार आरोपींना अटक करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. याप्रकरणी पोलिसांनी बाबासाहेब कदम या संशयिताला ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.