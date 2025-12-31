मराठवाडा

Beed Crime: परप्रांतीय ऊसतोड मजुरांच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार; आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

Two Minor Daughters of Sugarcane Workers from Chhattisgarh: या घटनेने खळबळ उडाली असून संताप व्यक्त केला जात आहे. आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पीडितांच्या नातेवाईकांनी केलीय.
beed crime

Beed crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड: छत्तीसगड राज्यातून बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यात आलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर दोघांनी बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी किराणा दुकानदार गणेश राजाभाऊ घाटूळ व ट्रॅक्टरचालक अशोक भास्कर पवार या संशयितांना ग्रामीण पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Beed
police
crime
Crime News
Majalgaon
Arrested

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com