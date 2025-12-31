Beed Crime: परप्रांतीय ऊसतोड मजुरांच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार; आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

बीड: छत्तीसगड राज्यातून बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यात आलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर दोघांनी बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी किराणा दुकानदार गणेश राजाभाऊ घाटूळ व ट्रॅक्टरचालक अशोक भास्कर पवार या संशयितांना ग्रामीण पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत..छत्तीसगड राज्यातील १४ मजुरांची एक टोळी माजलगाव तालुक्यात ऊसतोडणीसाठी आली होती. त्यातील दोघांनी दोन अल्पवयीन मुलींनाही सोबत आणले होते. तालुक्यातील रोशनपुरी येथे या ऊसतोड मजुरांचे ऊस तोडणीचे काम सुरू होते. .Premium|Bangladesh violence 2025 : अस्थिर बांगलादेश भारतासाठी धोक्याची घंटा; सीमा सुरक्षा आणि गुंतवणुकीवर काय होणार परिणाम?.ता. २४ डिसेंबरला ऊसतोड मजूर तोडणीचे काम करण्यास शेतात गेले होते. तेव्हा झोपडीत एकट्याच असलेल्या दोन्ही मुलींना गणेश आणि अशोक या दोघांनी बळजबरीने बाजूच्या उसाच्या व कापसाच्या शेतात नेले व तेथे त्यांच्यावर अत्याचार केला..Pune News : निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपाचा आरोप; विश्रांतवाडीत पालिकेच्या कर्मचाऱ्यावर कारवाईची मागणी!.या घटनेनंतर दोन्ही मुली प्रचंड दहशतीत होत्या. शेवटी यातील एका मुलीने २८ डिसेंबरला वडिलांना घटनेची माहिती दिली. दोन्ही मुलींवर अत्याचार झाल्याच्या घटनेने एकच खळबळ उडाली. मुलीच्या वडिलांनी या प्रकरणी २९ डिसेंबर रोजी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी तातडीने घटनेतील दोन्ही संशयितांना सहायक पोलिस निरीक्षक गोविंद पांडव यांनी अटक केली. तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.