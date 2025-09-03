Beed Crime: दुचाकीच्या चावीवरून मित्राचा खून; चाकू खुपसून फरारी झालेला ताब्यात

बीड: किरकोळ कारणावरून शहरात मंगळवारी (ता.२) रात्री तरुणाचा खून झाला. दुचाकीची किल्ली काढून घेतल्याने ती परत दे असे सांगूनही तो देत नसल्याने मित्राने रागाच्या भरात वार करुन हा खून केल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलिसांनी चौघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. संशयित अभिषेक राम गायकवाड यास शिवाजीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..बीड शहरातील आशा टॉकीज परिसरातील तुळजाई चौकात ही घटना घडली. चाकूने वार करुन हल्लेखोर पसार झाले होते. रक्ताच्या थारोळ्यात विजय सुनील काळे (वय २५ वर्ष) यास जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान विजय काळेचा मृत्यू झाला. शिवाजीनगर आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी लगेचच चौघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. चौकशीतून संशयित कळल्यावर यत्याला ताब्यात घेतले आहे. आरोपी व मृत हे एकमेकांचे मित्र होते. दारूच्या नशेत हे कृत्य घडल्याचेही सांगितले जात आहे. शिवाजीनगर पोलीस तपास करीत आहेत..डोंगर भागात बसला होता लपूनमित्राच्या छातीत चाकू खुपसून पसार झालेल्या संशयित अभिषेक राम गायकवाड याच्या अटकेसाठी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याची चार पथके स्थापन केली होती. त्यातील दोन पथकांनी रात्रभर शोध घेऊन काकडहिरा (ता.पाटोदा, जि. बीड) येथील डोंगरपट्ट्यात दबा धरून बसलेल्या गायकवाडला पोलिसांनी सापळा पकडले. वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक किशोर पवार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, सहाय्यक निरीक्षक विलास मोरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.