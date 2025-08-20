मराठवाडा

Beed Crime: सुरेश धस यांचे कार्यकर्ते आहोत, असं म्हणत एकाला बेदम मारहाण; शिरुरमध्ये नेमकं काय घडलं?

Man brutally assaulted over ₹12,000 in Beed, accuses police inaction: या घटनेनंतर पीडित शिवाजी शिंदे यांनी शिरूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अद्याप गुन्हा दाखल झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
संतोष कानडे
Updated on

Beed Latest News: बीड जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शिरूर तालुक्यातील नागऱ्याची वाडी येथे अवघ्या १२ हजार रुपयांच्या वादातून एका तरुणाला घरातून उचलून त्याचे अपहरण करण्यात आले आणि त्यानंतर त्याला लोखंडी रॉडने अमानुष मारहाण करण्यात आली. या घटनेची तक्रार दाखल होऊनही आरोपी अजून मोकाट आहेत, असा आरोप पीडित कुटुंबाने केला आहे.

Bjp
Beed
crime
MLA

