Beed Crime: सुरेश धस यांचे कार्यकर्ते आहोत, असं म्हणत एकाला बेदम मारहाण; शिरुरमध्ये नेमकं काय घडलं?

Beed Latest News: बीड जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शिरूर तालुक्यातील नागऱ्याची वाडी येथे अवघ्या १२ हजार रुपयांच्या वादातून एका तरुणाला घरातून उचलून त्याचे अपहरण करण्यात आले आणि त्यानंतर त्याला लोखंडी रॉडने अमानुष मारहाण करण्यात आली. या घटनेची तक्रार दाखल होऊनही आरोपी अजून मोकाट आहेत, असा आरोप पीडित कुटुंबाने केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नागऱ्याची वाडी येथील शिवाजी शिंदे यांचे १२ हजार रुपयांच्या शुल्लक कारणावरून काही लोकांसोबत वाद झाले होते. याच रागातून आरोपींनी शिवाजी शिंदे यांचे घरातून अपहरण केले. त्यानंतर हनुमान मंदिरासमोर लोखंडी रॉडने त्यांच्या डोक्यात मारहाण करून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला..या घटनेनंतर पीडित शिवाजी शिंदे यांनी शिरूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अद्याप गुन्हा दाखल झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोपी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असून त्यांच्यापासून माझ्या जीवाला धोका आहे. जर उद्या माझ्या जीवितास काही बरे-वाईट झाल्यास, त्याला हीच लोक जबाबदार असतील, असे म्हणत त्यांनी पोलिसांकडे तात्काळ न्याय देण्याची मागणी केली आहे..या मारहाणीदरम्यान आरोपींनी भाजपा आमदार सुरेश धस यांचे नाव घेऊन "आमचं कोणीही वाकडे करू शकणार नाही, माझ्यावर कोणीही कारवाई करू शकणार नाही, मी सुरेश धस यांचा कार्यकर्ता आहे," असे धमकावले, असा आरोपही शिवाजी शिंदे यांनी केला. आमचा सुरेश धस यांच्यावर थेट आरोप नाही, मात्र अशा चुकीच्या लोकांना त्यांनी संरक्षण देऊ नये, अशी आमची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..बीड जिल्ह्यामध्ये मारहाणीच्या घटना सातत्याने घडत असून, कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पीडित कुटुंबाने केलेल्या मागणीनंतर पोलीस काय कारवाई करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..