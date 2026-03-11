Relief From Dangerous Potholes in Beed : सात वर्षांच्या संघर्षानंतर धानोरा रस्त्याला नवा श्वास; दोन टप्पे पूर्ण!

बीड : एकेकाळी खड्ड्यांच्या साम्राज्यात अडकलेला आणि स्थानिकांच्या संतापाचे केंद्र बनलेला बीडचा धानोरा रस्ता आता कात टाकत आहे. पाच गावे आणि शहरातील आठ नगरांना जीवनवाहिनीसारखा जोडणारा हा रस्ता, मागील सात वर्षांपासून केवळ उपेक्षेचे आणि वादाचे कुरण ठरला होता..कधी निधीचा अभाव, तर कधी रस्त्याच्या हद्दीवरून झालेली न्यायालयीन लढाई, यामुळे या मार्गावरील वाहतूक आणि बाजारपेठ दोन्हीही ठप्प झाली होती. मात्र, आता या रस्त्याने विजयाची वाट धरली असून, दोन टप्पे यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याने बीडकरांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे..Road Construction Delay: रस्त्यावर डांबर टाकण्यात ‘डांबरटपणा’; छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर मार्गावरील खड्डे निकृष्ट भरले.अहिल्यानगर रोडहून पालवण चौकाकडे जाणाऱ्या या मार्गावर भिमराव पिंगळे विद्यालय, भगवान विद्यालय, चित्रकला विद्यालयासह अनेक शैक्षणिक संस्था आहेत. तसेच संत नामदेव नगर, चांदमारी, कृषी कॉलनी, नरसोबा नगर अशा आठ महत्त्वाच्या नगरांना हा रस्ता जोडतो..Beed Crime Attack : बीडमध्ये लोखंडी रॉडने तरुणाला अमानुष मारहाण; हाताच्या हाडाचे झाले तीन तुकडे, पाठ-छातीवर धारदार शस्त्राने वार.एकेकाळी बाजारपेठेने गजबजलेला हा रस्ता खड्ड्यांमुळे ओस पडला होता. दुचाकी चालवणेही जिवावर बेतणारे झाले होते आणि अनेकदा वाहने पलटी होण्याच्या घटनांनी येथील नागरिक त्रस्त झाले होते. या रस्त्याच्या विकासाला मुहूर्त लागला तो दिवंगत पालकमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यकाळात..जिल्हा नियोजन समितीमधून तब्बल तीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला, पण रस्त्याच्या नशिबी असलेले विघ्न काही केल्या सुटेना. रस्त्याच्या कामाची सुरवात नेमकी कुठून करायची, यावरून स्थानिक पातळीवर वाद होऊन काम अनेकदा थांबवण्यात आले. अहिल्यानगर रस्ता भागातून कामाची सुरवात होऊन ते भगवान विद्यालयाच्या गेटपर्यंत पोहोचले, तेव्हा पुन्हा एकदा हद्दीचा जुना वाद उफाळून आला..अखेर पालिका प्रशासनाने कडक भूमिका घेत कारवाई केली आणि थेट पोलिसात गुन्हे नोंदवल्याने वादाचे अडथळे दूर झाले. सध्याच्या स्थितीत, पोलिस मुख्यालय ते पंढरी भाग आणि तिथून पुढे मंगल कार्यालयापर्यंतचे रस्ता मजबुतीकरणाचे दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.मात्र, धानोरा रस्त्याच्या मजबुतीकरणाचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी आता उर्वरित अंतिम टप्प्याला युद्धपातळीवर गती देण्याची मागणी स्थानिक रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांकडून जोर धरत आहे. सात वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर बहरलेल्या या रस्त्याचा शेवटचा टप्पाही लवकरच पूर्ण होईल आणि धानोरा रोडचा हा ‘सुखाचा प्रवास’ अधिक सुलभ होईल, अशी आशा आता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.