Beed Floods: सहा लाख शेतकऱ्यांना पुराचा फटका; चार लाख हेक्टरचे नुकसान, शंभराहून अधिक जनावरे दगावली

Beed News: बीड जिल्ह्यात सलग तीन दिवस मूसळधार पावसाने प्रचंड नुकसान केले. शंभराहून अधिक घरे कोसळली, चार लाख हेक्टर शेतीवर परिणाम झाला. जिल्हा प्रशासन तातडीने पंचनाम्यांची सुरुवात करून अहवाल शासनाकडे पाठवणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : मुसळधार पावसाने जिल्ह्यात कहर केला. सलग तीन दिवस कोसळलेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकेच नव्हे तर जमिनीही वाहून गेल्या असून शंभराहून अधिक जनावरे दगावली. जिल्ह्यातील सुमारे ६ लाख शेतकऱ्यांचे चार लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. सात हजार हेक्टर जमीन खरडून गेली आहे.

