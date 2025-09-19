Beed Floods: सहा लाख शेतकऱ्यांना पुराचा फटका; चार लाख हेक्टरचे नुकसान, शंभराहून अधिक जनावरे दगावली

बीड : मुसळधार पावसाने जिल्ह्यात कहर केला. सलग तीन दिवस कोसळलेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकेच नव्हे तर जमिनीही वाहून गेल्या असून शंभराहून अधिक जनावरे दगावली. जिल्ह्यातील सुमारे ६ लाख शेतकऱ्यांचे चार लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. सात हजार हेक्टर जमीन खरडून गेली आहे..शंभराहून अधिक घरे पडली, १०३० गावांना फटकाजिल्ह्यातील १०३० गावांना पुराचा फटका बसला आहे. यामध्ये शंभराहून अधिक घरे कोसळली, काही पक्की घरेही यात सामील आहेत. आष्टी, परळी, धारूर, केज तालुक्यांमध्ये ही स्थिती अधिक गंभीर आहे..४७ महसूल मंडळांत अतिवृष्टीची नोंदजिल्ह्यातील ४७ महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाली. बीड तालुक्यातील १५ मंडळे बाधित झाली आहेत. जिल्ह्याने सरासरी पावसाचा टप्पा (५६६.१ मिमी) पार करत ६४१.६ मिमी पावसाची नोंद केली आहे..पंचनाम्यांना गती, शासनाला अहवाल जाणारजिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी तातडीने पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी सांगितले, की संयुक्त पंचनाम्यांचे अहवाल पूर्ण होताच नुकसान भरपाईसाठीचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येईल. स्थानिक प्रशासन सतर्क असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे..नद्या ओसंडल्या, शेत पाण्याखालीशनिवार ते मंगळवार या तीन दिवसांत झालेल्या पावसामुळे सिंदफना, बोभाटी, केजडी, कुंडलिका आदी नद्यांना मोठा पूर आला. काही तलाव फुटले. गावोगावी पूरस्थिती निर्माण झाली. परिणामी शेतातील सोयाबीन आणि कपाशी पूर्णतः पाण्याखाली गेली. कपाशीत साचलेले पाणी आता पाते, पाने व बोंडे काळवंडून टाकत आहे..विजेच्या धक्क्याचा परिणामअतिवृष्टी आणि विजेच्या धक्क्याने बैल, दुधाळ जनावरे, वासरे अशी मिळून १०० पेक्षा अधिक जनावरे दगावली आहेत. अनेक गोठे वाहून गेले आहेत. शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य, शेतीची अवजारे, गोठ्यातील साहित्य आणि जनावरांचे चाऱ्याचे साठे वाहून गेले आहेत..अशी आकडेवारी६ लाख शेतकरी बाधित४ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान१०३० गावांना फटका१००+ जनावरे मृत७,००० हेक्टर जमीन वाहून गेली४७ महसूल मंडळांत अतिवृष्टी.Satara News: 'ऑगस्टच्या मुसळधारेने २२ हेक्टरची हानी': वाई, महाबळेश्वर, कऱ्हाडला फटका; १४२ शेतकऱ्यांच्या भरपाईचा अहवाल शासनाकडे.परिस्थितीवर प्रशासन बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. पंचनाम्यांना गती देण्यात आली आहे. अहवाल शासनाला तातडीने पाठवला जाईल.- शिवकुमार स्वामी,निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.