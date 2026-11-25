बीड :- आरोग्य व्यवस्थापन व माहिती पद्धती (एचएमआयएस) अंतर्गत कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन आणि नियमित लसीकरण कार्यक्रमात ऑक्टोबर २०२६ अखेर झालेल्या कामाच्या राज्यस्तरीय गुणानुक्रम अहवालात बीड जिल्ह्याने तब्बल ९० गुण पटकावत राज्यात पहिला क्रमांक मिळवला आहे. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाचे अतिरिक्त संचालक डॉ.संदीप सांगळे यांनी २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यामध्ये बीडने सर्वच जिल्ह्यांवर बाजी मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे..गुणानुक्रमात बीड (९० गुण) पहिल्या स्थानावर राहिला असून पाठोपाठ सातारा (८४), धाराशिव व रत्नागिरी (प्रत्येकी ८३) आणि लातूर (८१) हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. महानगरपालिकांमध्ये उल्हासनगर व कोल्हापूर (प्रत्येकी ८६) आघाडीवर, तर मुंबई (२६) सर्वात तळाशी आहे. अहवालानुसार, राज्यात ऑक्टोबरअखेर माता आरोग्य कार्यक्रमात गरोदर माता नोंदणी ५८ टक्के, १२ आठवड्यांपूर्वी प्रसूतीपूर्व नोंदणी ८६ टक्के, गरोदर माता लसीकरण ५२ टक्के, आयएफए-१८० गोळ्या ६४ टक्के आणि प्रसूतीपूर्व ४ तपासण्या ६२ टक्के झाल्या आहेत. अतिजोखमीच्या माता २९ टक्के नोंदवल्या गेल्या, तर तीव्र रक्तक्षय असलेल्या मातांपैकी ९४ टक्क्यांवर उपचार झाले..बाल आरोग्यात ४० टक्के जिवंत जन्म नोंदणी, तर कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण १८ टक्के आहे. नियमित लसीकरणात Hep Bo (९४ टक्के) व व्हिटॅमिन के (९२ टक्के) वगळता बहुतांश निर्देशांक ४६ ते ५६ टक्क्यांदरम्यान आहेत. कमी काम झालेल्या तालुके, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांचा नियमित आढावा घेऊन कामाची गुणवत्ता वाढवावी, जेणेकरून माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होईल, अशा सूचना आरोग्य विभागाने दिल्या आहेत. बीड जिल्ह्याने मिळवलेला हा अव्वल क्रमांक आरोग्य यंत्रणेसाठी दिलासादायक असला, तरी हे सातत्य शेवटच्या घटकापर्यंत टिकवण्याचे आव्हान कायम आहे..राज्यातील जिल्ह्यातील गुणानुक्रमे आकडेवारीऑक्टोबर २०२६ च्या एचएमआयएस अहवालात गुणानुक्रमे आघाडीवर असलेल्या पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये बीड (९० गुण) अव्वल ठरला आहे. त्यापाठोपाठ सातारा (८४)दुसरा, धाराशिव व रत्नागिरी (प्रत्येकी ८३) घेऊन ३ ते ४ था क्रमांकवर आणि लातूर (८१) ५ वा यांचा क्रमांक लागतो. दुसरीकडे, सर्वात खालच्या पाच जिल्ह्यांमध्ये गोंदिया (५५ - ३४ वा), चंद्रपूर (६० - ३३ वा), सिंधुदुर्ग (६४ - ३२ वा), नाशिक (६५ - ३१ वा) आणि परभणी (६८ - ३० वा) यांची नोंद झाली आहे..आरोग्य व्यवस्थापन व माहिती पद्धती (एचएमआयएस) अहवालात बीड जिल्ह्याने तब्बल ९० गुणांसह राज्यात पहिला क्रमांक पटकावणे, ही संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेसाठी अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये आणि ग्रामीण भागातील सर्वच डॉक्टर, परिचारिका व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे हे यश आहे. माता व बाल आरोग्य, लसीकरण आणि कुटुंब कल्याण सेवा अधिक प्रभावीपणे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून हे अव्वल स्थान पुढेही कायम राखण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.-डॉ.सतीशकुमार साळुंके, जिल्हा शल्यचिकित्सक बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.