Beed doctors : रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तरुणासाठी थोरात दांपत्य धावले; स्वतःच्या वाहनातून नेत रस्त्यातच केले उपचार, माणुसकीचे दर्शन घडवले

बीड :- माणुसकी, संवेदना आणि सेवाभाव या गोष्टी केवळ भाषणात किंवा कागदावर शोभत नाहीत, तर त्या ऐन प्रसंगी कृतीतून सिद्ध कराव्या लागतात, याचे एक सुवर्ण उदाहरण बीडमध्ये पाहायला मिळाले आहे. बीडमधील एका कार्यक्रमासाठी जाताना बाळाघाटाच्या उतरणीवर झालेल्या एका भीषण अपघातात रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या जखमी तरुणाला वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे वैद्यकीय संचालक डॉ.अशोक थोरात आणि डॉ.प्रतिभा थोरात हे डॉक्टर दांपत्य देवदूतासारखे धावले. स्वतःच्या कपड्यांची किंवा प्रतिष्ठेची पर्वा न करता रक्ताने माखलेल्या शेरवानीतच त्यांनी रुग्णावर उपचार करत मानवतेचे अनोखे दर्शन घडवले..मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ.अशोक थोरात आणि डॉ. प्रतिभा थोरात हे दांपत्य प्रवासात असताना बाळाघाटाच्या उतरणीवर मावळतीच्या सुमारास त्यांच्या डोळ्यांसमोरच हा अपघात घडला. रस्त्यावर एक व्यक्ती गंभीर जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. अपघाताची ही भीषण अवस्था पाहताच क्षणाचाही विलंब न करता या डॉक्टर दांपत्याने आपली गाडी थांबवली आणि मदतीसाठी धाव घेतली. .जखमी व्यक्तीला तातडीने उपचारासाठी बीड जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलवण्याचा निर्णय घेत त्यांनी स्वतःच्या वाहनातून रुग्णाला रुग्णालयात आणले. रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर उपचारासाठी डॉ. अशोक थोरात यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. त्यांच्या अंगातील सुंदर शेरवानी उपचारादरम्यान पूर्णपणे रक्ताने माखली होती. मात्र, पदाची किंवा कपड्यांची कोणतीही तमा न बाळगता त्यांनी जखमीच्या चिरलेल्या जखमेवर स्वतः पुढे होऊन टाके घातले..एक डॉक्टर म्हणून असलेले कर्तव्य आणि माणूस म्हणून असलेली अफाट संवेदना त्यांच्या या कृतीतून दिसून आली. याचवेळी डॉ. प्रतिभा थोरात यांनीही जखमी तरुणाच्या डोक्यावरून मायेचा हात फिरवत त्याला धीर दिला आणि एका ओळखीच्या व्यक्तीला आपल्यापणाची जाणीव करून दिली. या संपूर्ण घटनेने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले की, माणसाच्या संकटात धावून जाण्यासाठी मोठ्या पदाची गरज नसते, तर त्यासाठी मोठे मन असावे लागते..रस्त्यावर रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या व्यक्तीची जात किंवा धर्म न बघता केवळ तिचा जीव वाचवणे हाच खरा मानवी धर्म असतो, हा संदेश या डॉक्टर दांपत्याने कृतीतून दिला आहे. डॉ. अशोक थोरात आणि डॉ. प्रतिभा थोरात यांच्या या थक्क करणाऱ्या व उदात्त मानवी कार्याची चर्चा आता संपूर्ण बीड जिल्ह्यात आदराने केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.