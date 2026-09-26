Beed News : करपलेली पिके अन् डोळ्यात अश्रू... बीडच्या बांधावर 'पालकमंत्री' सुनेत्रा पवार अन 'पंकजाताई मुंडे'

बीड - खरीप २०२६ च्या हंगामात पावसाने दिलेल्या ताण आणि उन्हाच्या तीव्र झळांमुळे बीड जिल्ह्यातील शेती पूर्णपणे करपून गेली आहे. डोळ्यांदेखत वाळून जाणारी पिके आणि तोंडचा घास हिरावल्याने हवालदिल झालेला बळीराजा डोळ्यात अश्रू आणून मदतीची वाट पाहत आहे. या बिकट आणि गंभीर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने बीड जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर प्रशासकीय आणि राजकीय यंत्रणा थेट बळीराजाच्या दारी पोहोचली आहे..शनिवारी, २६ सप्टेंबर रोजी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्राताई अजितदादा पवार, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे, आमदार सुरेश धस आणि जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यांत थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन करपलेल्या पिकांची पाहणी केली आणि संकटात सापडलेल्या बळीराजाचे दुःख जाणून घेतले..उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी शनिवारी दुपारी विशेष दौरा करत माजलगाव तालुक्यातील मालिपारगाव, तालखेड, वारोळा, धर्मेवाडी तसेच गेवराई तालुक्यातील रुई, धानोरा, कोलत्याची वाडी आणि शिरसदेवी परिसरातील करपलेल्या पिकांची प्रत्यक्ष शेतशिवारात जाऊन पाहणी केली. गेवराई तालुक्यातील शिरसदेवी आणि रुई परिसरात शेतकरी महिलांनी अत्यंत पोटतिडीकीने आणि गहिवरलेल्या आवाजात आपली कैफियत मांडली..आमच्या लेकरा-बाळांसाठी आता तुम्हीच आहात, पिकांची अक्षरशः दाणादाण उडाली असून हाती काहीच लागणार नाही. आता मायबाप तुम्हीच आहात. तुम्ही तातडीने मदतीसाठी पुढे यावे, आम्ही, आमची शेती आणि मुकी जनावरे तीव्र संकटात सापडलो आहोत अशा शब्दांत महिलांनी आपले दुःखाश्रू उपमुख्यमंत्र्यांसमोर ढाळले.शेतकरी महिलांचे गाऱ्हाणे ऐकून आणि शेतातील विदारक दृश्य पाहून भावूक झालेल्या सुनेत्राताई पवार म्हणाल्या, 'तुमच्या भावना मला पूर्णपणे माहीत आहेत, मी सुद्धा मराठवाड्याचीच लेक आहे! तेवढ्यासाठीच मी तुमच्या शेतीची पाहणी करून तुमच्याशी हितगुज करायला थेट बांधावर आले आहे. केवळ शेतीच नाही, तर शिक्षण घेणारी सगळी लेकरे, शेतकऱ्यांची जनावरे, त्यांच्यासाठी चारा आणि पाणी हे सर्व प्रश्न सरकार सोडवणार आहे. बीड जिल्ह्यात अत्यंत वाईट परिस्थिती निर्माण झाली असून तुमच्या लेकरा-बाळांची आबाळ होऊ देणार नाही..त्या पुढे म्हणाल्या, खरीप हंगामाचे झालेले नुकसान कशानेच भरून निघणारे नाही, याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. म्हणूनच तातडीने निर्णय घेऊन दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांना थेट मदत पोहोचवली जाईल तुम्ही अजिबात घाबरू नका, मी पालकमंत्री म्हणून आणि सरकार म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या पाहणी दौऱ्यावेळी आमदार विजयसिंह पंडित, माजी आमदार अमरसिंह पंडित, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..दुसरीकडे, राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी परळी आणि अंबाजोगाई तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा केला. त्यांनी विविध गावांमधील शेतांच्या बांधावर जाऊन वाळून गेलेल्या पिकांची पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांना मायेचा आधार दिला. हे संकट मोठे आहे, पण सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. पशुधनाच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावला जाईल, असा विश्वास पंकजाताईंनी या वेळी व्यक्त केला.तसेच, आमदार सुरेश धस यांनी शिरूर कासार तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शिवारात फिरून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली व प्रशासनाला तात्काळ पंचनाम्यांचे निर्देश दिले..जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन मागील दोन दिवसांपासून 'ग्राउंड झिरो'वरशासकीय पातळीवर शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी यासाठी बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन हे स्वतः मागील दोन दिवसांपासून सलग शेताच्या बांधावर उतरले आहेत. ट्रिगर-१ अंतर्गत दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर जीपीएस छायाचित्रांसह पारदर्शक पंचनामे पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण महसूल आणि कृषी यंत्रणा अॅक्शन मोडमध्ये काम करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.