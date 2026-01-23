Beed News : महावितरणचा महाझटका; चुकीच्या रीडिंगचा शॉक, ग्राहकांचे कंबरडे मोडले; हजार रुपयांचे बिल थेट ७० हजारांवर कसे?

नितीन चव्हाणबीड : महिनाभर काटकसरीने घर चालवायचे, महागाईशी दोन हात करायचे आणि अचानक हातात २०-३० हजार रुपयांचे वीजबिल पडायचे... हे बिल पाहून घाम फुटणार नाही तर काय होईल? बीड शहरातील वीज ग्राहकांच्या मनात सध्या हाच संताप आणि भीती दाटून आली आहे. बीड शहरातील महावितरणचा कारभार म्हणजे जणू ‘लुटीचा धंदा’ बनला असून, चुकीच्या मीटर रीडिंगमुळे घरगुती ग्राहकांच्या खिशावर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला जात असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.शहरातील पेठ भागातील असो वा उपनगरातील, प्रत्येक गल्लीत आज एकाच विषयाची चर्चा आहे - महावितरणचे अव्वाच्या सव्वा वीजबिल. कालपर्यंत ज्या घराचे बिल ८०० ते १,२०० रुपयांच्या घरात असायचे, आज त्याच घराबाहेर ५ ते ६ हजारांपासून थेट ७० हजार रुपयांपर्यंतची बिलं चिकटवण्यात आली आहेत. आम्ही वीज वापरतो की सोन्याचे दागिने बनवतो? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. काही ग्राहकांच्या बाबतीत तर प्रत्यक्ष वापराच्या दहापट अधिक बिल आकारण्यात आले आहे. हे केवळ तांत्रिक बिघाड नसून महावितरणच्या निष्काळजीपणाचा कळस आहे..एसी कार्यालयात बसून आकडेवारी फुगवली जाते?शहरात अनेक ठिकाणी नवीन मीटर बसवण्यात आले. मात्र, हे मीटर नागरिकांच्या सुविधेसाठी आले की लुटीसाठी, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. मीटर रीडिंगमध्ये होणारा घोळ, चुकीची नोंद आणि बिलिंग सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी यामुळे सामान्य कुटुंबांवर आर्थिक ताण पडत आहे. मीटर रीडिंग घेणारा कर्मचारी आणि त्यावर लक्ष ठेवणारा पर्यवेक्षक नक्की काय करतात? की एसी कार्यालयात बसून ही आकडेवारी फुगवली जाते? असा सवाल करत बीडकर आता आरपारच्या लढाईच्या तयारीत आहेत.महावितरण कार्यालयात तक्रारींचा पाऊससंतापलेल्या नागरिकांनी माळीवेस येथील महावितरणच्या कार्यालयात धाव घेतली आहे. तिथे रोज तक्रारींचा खच पडत आहे, पण पदरी पडतेय ती फक्त आश्वासने! तपास सुरू आहे, दुरुस्ती होईल अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन अधिकारी नागरिकांना ताटकळत ठेवत आहेत. एकीकडे चुकीचे बिल दुरुस्त व्हायला मार्ग नाही आणि दुसरीकडे बिल भरले नाही तर वीज कापण्याचा तगादा लावला जातो, या दुहेरी कात्रीत सामान्य माणूस अडकला आहे..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....प्रशासनाचे दुर्लक्ष, आंदोलनाचा इशारावारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याने बीडमधील वातावरण तापले आहे. जर ही वाढीव आणि चुकीची वीजबिले तत्काळ रद्द करून दुरुस्त केली नाहीत, तर महावितरणच्या कार्यालयाला टाळे ठोकून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी दिला आहे. आता चेंडू प्रशासनाच्या दरबारात असून, बीडकरांना या महा-झटक्यातून दिलासा मिळतो की संघर्ष करावा लागतो, हे पाहावे लागेल.चुकीच्या रीडिंगची जबाबदारी कोण घेणार?मीटर रीडिंगमध्ये झालेल्या चुकांमुळे नागरिकांना हजारो रुपयांचा नाहक दंड सोसावा लागत आहे. रीडिंग घेणारा कर्मचारी, पर्यवेक्षक अधिकारी की दोषपूर्ण बिलिंग प्रणाली? यापैकी गुन्हेगार कोण? चुकीच्या रीडिंगमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची आणि मानसिक त्रासाची भरपाई महावितरण करणार का, अशी मागणी आता जोर धरत आहे..आमचा वीज वापर घरगुती आहे. महिन्याला हजार रुपयांच्या आत बिल येत होते. नवीन मीटर बसवल्यानंतर थेट पाच-सहा हजार रुपयांचे बिल आले. महावितरणकडून सुरू असलेली ही सरळसरळ लूट आहे.- अभय नाईकवाडे, नागरिक७० हजार रुपयांचे बिल पाहून धक्काच बसला. सामान्य माणसाने एवढी मोठी रक्कम कुठून भरायची? महावितरणने तातडीने ही बिले रद्द करावीत, अन्यथा आम्ही गप्प बसणार नाही.- शेख गयास गफार, नागरिकमहागाईने आधीच कंबर मोडली आहे. बिल भरायचे की घर चालवायचे, हा यक्षप्रश्न आमच्यासमोर उभा ठाकला आहे.- विश्वास वडमारे, नागरिक.तक्रारी आल्या; चौकशी करूबिल वाढीच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत आम्ही सखोल चौकशी करू. रीडिंगमध्ये काही चूक आढळल्यास दुरुस्ती करून नवीन बिले दिली जातील, असे मत कार्यकारी अभियंता सुबोध डोंगरे यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.