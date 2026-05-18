Beed News: प्रशासनाचा वरवंटा फक्त गोरगरिबांवरच का?; बड्या धेंडांना राजाश्रय ; अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा दांभिकपणा झाला उघड

बीड: जसीबीचा तो कानठळ्या बसवणारा मोठा आवाज, पोलिसांचा मोठा ताफा आणि मनपाच्या कर्मचाऱ्यांची धावपळ... हे सगळे पाहून बीड शहर आता खऱ्या अर्थाने चकाचक होणार, अशा अपेक्षा सामान्य बीडकरांनी मोलल्या होत्या. दोन दिवसांपासून शहरात प्रशासनाने अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा मोठा गाजावाजा सुरू केला आहे. मात्र, या मोहिमेच्या मागे दडलेले एक अत्यंत संतापजनक आणि विरोधाभासी वास्तव आता समोर आले आहे. दोन वेळच्या भाकरीसाठी रस्त्याकडेला छोटेशी टपरी चालवणाऱ्या आणि भाजीपाला विकून आपल्या कुटुंबाचा गाडा ओढणाऱ्या गोरगरीबांच्या पोटावर प्रशासनाचा बुलडोझर अगदी सहज चालवला जात आहे..परंतु, त्याच वेळी शासकीय जमिनीवर वर्षानुवर्षे बेकायदेशीरपणे ठाण मांडून बसलेल्या बड्या धनदांडग्यांच्या साम्राज्याला धक्का लावण्याची हिंमत मात्र प्रशासन दाखवत नसल्याची चर्चा आहे. गरीबांना एक न्याय आणि श्रीमंतांना दुसरा, अशा या दुहेरी कारभारामुळे बीडकरांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.शुक्रवार आणि शनिवार या दोन दिवसांत सुरू असलेल्या या मोहिमेने एक अनपेक्षितच वळण घेतल्याचे आले आहे. पथक कारवाईसाठी येत असल्याचे दिसताच, शहरातील काही बड्या अतिक्रमणधारकांनी आपले मोठमोठे साहित्य आणि टप्या चक्क रोजेल शासकीय कार्यालयांच्या आवारात नेऊन सुरक्षित ठेवून दिल्या..त्या शासकीय यंत्रणेने अतिक्रमण रोखायचे, तीच यंत्रणा या बड्या लोकांच्या बेकायदेशीर साहित्याला आपल्या हद्दीत जागा देऊन एकप्रकारे आश्रयदात्याची भूमिका बजावत आहे. शासकीय कार्यालयांच्या आवाराचा वापर अशा साहित्य लपवण्यासाठी गोदाम म्हणून केला जात असतानाही संबंधित अधिकारी डोळे मिटून बसले आहेत. त्यामुळे हा सुरू असलेला केवळ दिखाव्याचा देखावा तर नाही? या पद्धतीने मोहिमेचा बडगा फक्त गरिबांवर फिरणार की शासकीय जमिनी गिळंकृत करणाऱ्या धनदांडग्यांचे बेकायदेशीर राज उखडून टाकण्याचे धाडस जिल्हा प्रशासन दाखवणार?.साहित्यास आश्रय देणाऱ्या त्या शासकीय कार्यालयांचे दरवाजे सील करून संबंधित अधिकाऱ्यांचे वाभाडे काढले जाणार का? बीडच्या जनतेचे या दुहेरी मोहिमेकडे बारकाईने लक्ष आहे. ज्या वजनदार आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या लोकांवर बुलडोझर चालत नाही, तोपर्यंत ही मोहीम म्हणजे केवळ गरीबांना त्रास देण्याचा फार्स आहे, अशी तीव्र टीका नागरिकांमधून होत आहे..शासकीय कार्यालये की अतिक्रमणाचे गोदाम?मोहिमेदरम्यान कारवाईचा बडगा येताच, अतिक्रमणधारक आपले साहित्य उचलून रोजेल शासकीय कार्यालयांच्या हद्दीत नेऊन सुरक्षित ठेवत आहेत. हे अधिकारी नक्की कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत? बेकायदेशीर कामाला 'हू' समर्थन देणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे. गोरगरीबांसमोर रस्त्यावर येत असताना हे बडे मात्र सुरक्षित जागेवर आहेत, हा बीडकरांचा थेट सवाल आहे..आरोग्य विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमण का हटेना?शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील आरोग्य विभागाच्या अत्यंत मोक्याच्या शासकीय जागेवर हॉटेल, गॅरेज आणि टपऱ्यांचे साम्राज्य उभे राहिले आहे. येथील निवासी डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना वायूमुळे नरकयातना सहन कराव्या लागत आहेत. या जागेची हद्द निश्चित करून अतिक्रमण हटवण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीशकुमार गोळेगावकर यांनी बीड अधीक्षक कार्यालयासह जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतः याचना करून पत्रे, मापणे, तसेच छायाचित्रेही पत्रे दिली. अखेर जिल्हाधिकारी विवेक जोशी यांनीही कडक आदेश देऊनही या मुक्त भूमी अभिलेख कार्यालयाने प्रत्यक्षात मोजणीसाठी दीड पाऊलदेखील उचललेले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवणाऱ्या या विभागाच्या नादानपणामुळे आरोग्य विभाग हतबल झाला आहे.