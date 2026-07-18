Beed: अतिक्रमण हटवताच दुसऱ्या दिवशी ‘जैसे थे’; शहरातील मुख्य रस्ता पुन्हा कोंडीत : पालिकेच्या सुस्त कारभारामुळे फेरले पाणी

बीड: शहरात सध्या सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेने बीडकरांच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या. वर्षानुवर्षे ज्या बीडच्या रस्त्यांनी अतिक्रमणाचा सुळसुळाट आणि वाहतुकीची कोंडी अनुभवली, त्याच रस्त्यांनी आता कुठे मोकळा श्वास घ्यायला सुरुवात केली होती. .जे काम आजवर बीड नगरपालिकेच्या बड्या-बड्या अधिकाऱ्यांना जमले नाही, ते वाहतूक शाखेचे नूतन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वैभव पाटील यांनी आपल्या सिंघम स्टाइलने करून दाखवले. मात्र, पोलिसांचा हा पॅटर्न नगरपालिकेच्या ढिम्म कारभारामुळे हवेत विरतो की काय, अशी भीती आता बीडकरांना वाटू लागली आहे..बुधवारी शहरातील सर्वात गजबजलेला मार्ग असलेल्या राजीव गांधी चौक ते अंबिका चौक या रस्त्यावर प्रशासनाचा बुलडोझर चालला खरा; पण अवघ्या २४ तासांत या मोहिमेचे तीन तेरा वाजले असून रस्ता पुन्हा ‘जैसे थे’ झाला आहे..भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात नवा इतिहास! देशातील पहिलं खाजगी ऑर्बिटल रॉकेट 'Vikram-1' लाँच.अतिक्रमण मोहीम राबवणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, त्यापेक्षा ते पुन्हा उभे राहणार नाही याची काळजी घेणे ही नगरपालिका प्रशासनाची मुख्य जबाबदारी असते. बुधवारी दणक्यात कारवाई झाली, अनधिकृत टपऱ्या हटवल्या, पत्र्याचे शेड तोडले; मात्र पोलिस आणि पालिकेचा ताफा मागे फिरताच, दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच गुरुवारी सकाळी सर्व अतिक्रमण बहाद्दर पुन्हा त्याच जागेवर हजर झाले. हॉटेल चालकांनी पुन्हा टेबल-खुर्च्या रस्त्यावर मांडल्या, टपऱ्या पूर्ववत झाल्या आणि भाजी विक्रेत्यांनी रस्त्याचा ताबा घेतला..ODI World Cup Format: वर्ल्ड कपच्या नव्या फॉरमॅटला विरोध! ICC विरोधात चार देश उभे राहिले, WCA चे पाठबळ मिळाले; कोणासाठी केला जातोय बदल? थेट सवाल .या अनागोंदीमुळे नागरिकांचा संताप अनावर झाला आहे. जोपर्यंत या भागात पालिकेचे पथक कायमस्वरूपी गस्त घालत नाही आणि पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. प्रामाणिक पोलीस अधिकारी रस्त्यावर उतरून काम करत आहेत, पण पालिका प्रशासनातील काही घटकांचे संशयास्पद लागेबांधे या मोहिमेला सुरुंग लावत आहेत, अशी चर्चा सध्या शहरात चौकाचौकात रंगत आहे. आता यावर पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासक काय पाऊल उचलतात, याकडे संपूर्ण बीडकरांचे लक्ष लागले आहे..अर्धा रस्ता गिळणारे अनधिकृत साम्राज्यराजीव गांधी चौक ते अंबिका चौक हा रस्ता म्हणजे शहराची मुख्य रक्तवाहिनी. मात्र, काही वर्षांत या रस्त्याला अतिक्रमणाचा मोठा कर्करोग जडला आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी असणारी हॉटेल्स, चहाच्या व पानाच्या टपऱ्या आणि रस्त्यावर ठाण मांडून बसणारे भाजी विक्रेते यांनी निम्मा रस्ता थेट गिळंकृत केला होता. पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा नव्हती आणि वाहनचालकांना कसरत करावी लागत होती. बुधवारी जेव्हा हे अतिक्रमण एका झटक्यात भुईसपाट केले, तेव्हा बीडकरांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला होता..‘ती’ कारवाई फोटो सेशनपुरतीच का?एका बाजूला पोलिस अधिकारी प्रामाणिकपणे बीड शहराचा चेहरा बदलण्याचा प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे पालिका प्रशासन मात्र मूकदर्शक बनले आहे. जर दुसऱ्या दिवशी अतिक्रमण पुन्हा होणारच होते, तर मग बुधवारी पालिकेने लाखो रुपयांचे डिझेल खर्च करून आणलेले जेसीबी आणि मनुष्यबळाचा ताफा काय फक्त स्टंट आणि फोटो काढण्यापुरता होता का? असा संतप्त सवाल बीडचे सामान्य नागरिक विचारत आहेत.."बीड शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे सामान्य नागरिकांना आणि पादचाऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. राजीव गांधी चौक ते अंबिका चौक या मुख्य रस्त्यावरील बेकायदेशीर अतिक्रमण आम्ही धडक मोहीम हाती घेऊन मोहीम राबवून मोकळे केले. शहरातील रस्ते हे वाहतुकीसाठी आहेत, कोणाच्या खाजगी व्यवसायासाठी नाहीत. बीड शहराला शिस्त लावण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनानेही आमच्यासोबत समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. ही मोहीम यापुढेही अशीच सुरू राहील आणि पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर दणका बसेल."- वैभव पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.