मराठवाडा

Beed: अतिक्रमण हटवताच दुसऱ्या दिवशी ‘जैसे थे’; शहरातील मुख्य रस्ता पुन्हा कोंडीत : पालिकेच्या सुस्त कारभारामुळे फेरले पाणी

Encroachments Return Within 24 Hours: बीड शहरातील राजीव गांधी चौक ते अंबिका चौक मार्गावरील अतिक्रमण हटवल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत पुन्हा अतिक्रमणे उभी राहिल्याचा आरोप.
Beed

Beed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड: शहरात सध्या सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेने बीडकरांच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या. वर्षानुवर्षे ज्या बीडच्या रस्त्यांनी अतिक्रमणाचा सुळसुळाट आणि वाहतुकीची कोंडी अनुभवली, त्याच रस्त्यांनी आता कुठे मोकळा श्वास घ्यायला सुरुवात केली होती.

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