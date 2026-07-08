Beed: बीडमध्ये तीन दिवसांची धडक कारवाई! जेसीबीच्या सहाय्याने मुख्य रस्ते अतिक्रमणमुक्त; वाहतूक कोंडीला मोठा दिलासा

बीड: शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि मुख्य रस्त्यांवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी बीड वाहतूक शाखेने अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. पोलिस निरीक्षक वैभव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सलग तीन दिवस राबविलेल्या भव्य अतिक्रमण हटाव मोहिमेत रस्ते आणि फूटपाथ मोकळे करण्यात आले आहेत..गेल्या काही दिवसांपासून पोलिसांनी आधी अतिक्रमणधारकांना गुलाबपुष्प देऊन प्रेमाने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, अनेक विक्रेत्यांनी या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्याने प्रशासनाने थेट कारवाईचा बडगा उगारला.. 'मलाही माहितेय की तो कसा आहे?' अंकुश चौधरीबद्दल दीपा परब म्हणाली, 'आम्ही नवरा बायको होण्याअगोदर...'.रविवारपासून मंगळवारपर्यंत राबविलेल्या या मोहिमेत छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसर, शासकीय रुग्णालय, नगर रोडवरील मच्छी मार्केट आणि बसस्थानक परिसरातील अवैध टपऱ्या व हातगाडे जेसीबीच्या सहाय्याने हटवण्यात आले. पोलिस निरीक्षक वैभव पाटील यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, रस्ते अडवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आता नोटीसची गरज उरलेली नाही. या कारवाईमुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे..बाजीराव ढाकणे म्हणाले की, रस्त्यांवरील अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांना चालणे कठीण झाले होते, आता मोठी सुटका झाली आहे. तर अॅड. राजेश शिंदे यांनी ही मोहीम सातत्याने सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. नेहमी राजकीय दबावाखाली येणारी ही मोहीम यावेळी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पार पडल्याने प्रशासनाचा वचक निर्माण झाला आहे..Dance Bar Rule: ऑर्केस्ट्रा आणि डान्स बार नियमांमध्ये मोठे बदल! अश्लील नृत्य करणाऱ्यांना आता नाही माफी; महाराष्ट्र विधानसभेचा मोठा निर्णय.यावर बोलताना पोलिस निरीक्षक वैभव पाटील म्हणाले, आम्ही आधी प्रेमाने आवाहन केले होते, पण दाद न मिळाल्याने धडक मोहीम राबवावी लागली. बीड शहर पूर्णपणे शिस्तबद्ध होईपर्यंत ही मोहीम सातत्याने सुरू राहील, आता कोणत्याही अतिक्रमणधारकाची गय केली जाणार नाही. या धडक मोहिमेमुळे बीडच्या मुख्य बाजारपेठेसह प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक व्यवस्था आता बऱ्याच प्रमाणात सुधारली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.