मराठवाडा

Beed: बीडमध्ये तीन दिवसांची धडक कारवाई! जेसीबीच्या सहाय्याने मुख्य रस्ते अतिक्रमणमुक्त; वाहतूक कोंडीला मोठा दिलासा

Beed Police Conduct Massive Anti-Encroachment Drive: बीड शहरात वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी तीन दिवसांत मोठी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली.
Beed

Beed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड: शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि मुख्य रस्त्यांवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी बीड वाहतूक शाखेने अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. पोलिस निरीक्षक वैभव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सलग तीन दिवस राबविलेल्या भव्य अतिक्रमण हटाव मोहिमेत रस्ते आणि फूटपाथ मोकळे करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Beed
Marathwada
encroachment action Maharashtra