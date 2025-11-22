मराठवाडा

Beed News: बीड जिल्ह्यात दोघांनी उचलले टोकाचे पाऊल; तवलवाडीत तरुण तर वरवटीत आजाराला कंटाळलेल्या वृद्धेची जीवघेणी उडी

Beed Crime: बीड जिल्ह्यात दोघांनी उचलले टोकाचे पाऊल तवलवाडी येथे ३२ वर्षीय तरुणाने तर अंबाजोगाई तालुक्यातील वरवटी येथे आजारपणाला कंटाळून वृद्धेने विषप्राशन करून जीवनयात्रा संपवली.
Beed News

Beed News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : आष्टी तालुक्यातील तवलवाडी येथे ३२ वर्षीय तरुणाने तर अंबाजोगाई तालुक्यातील वरवटी येथे आजारपणाला कंटाळून वृद्धेने विषप्राशन करून आत्महत्या केली. या प्रकरणी आष्टी व अंबाजोगाई ग्रामीण ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Beed
police
crime
Youth
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com