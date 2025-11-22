Beed News: बीड जिल्ह्यात दोघांनी उचलले टोकाचे पाऊल; तवलवाडीत तरुण तर वरवटीत आजाराला कंटाळलेल्या वृद्धेची जीवघेणी उडी

बीड : आष्टी तालुक्यातील तवलवाडी येथे ३२ वर्षीय तरुणाने तर अंबाजोगाई तालुक्यातील वरवटी येथे आजारपणाला कंटाळून वृद्धेने विषप्राशन करून आत्महत्या केली. या प्रकरणी आष्टी व अंबाजोगाई ग्रामीण ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली..तवलवाडी येथे अशोक मुरलीधर कोकणे (वय ३२) या तरुणाने १७ नोव्हेंबर रोजी विषप्राशन केले होते. ही बाब कुटुंबीयांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी त्याला उपचारासाठी अहिल्यानगर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..त्याने आत्महत्या का केली याचे कारण अस्पष्ट आहे. दुसरी घटना अंबाजोगाई तालुक्यातील वरवटी येथे घडली. विमलबाई मधुकर डांगे (वय ७८) या वृद्धेने आजारपणाला कंटाळून १८ नोव्हेंबर रोजी विषप्राशन केले..Pune Crime : फटाके वाजवण्यावरून वाद; हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू.त्यांना उपचारासाठी अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी भीमराव मधुकर डांगे यांच्या माहितीवरून अंबाजोगाई ग्रामीण ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.