Ajit Pawar: अजित पवारांची बनावट सही करणारा पोलिसांना सापडेना; तिघांना ताब्यात घेतलं, पण...

Beed Latest News: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांची खोटी स्वाक्षरी करत तब्बल एक कोटी रुपयांची कामे जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्तावित करण्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला. त्यानंतर शिवाजीनगर ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणाला महिना उलटला. तरीही पोलिसांना ताळमेळ लागत नसल्याने पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे..अशोक वाघमारे (रा. लहामेवाडी, ता. माजलगाव) या व्यक्तीविरोधात सुरवातीला गुन्हा दाखल झाला. त्याला पहिल्याच दिवशी आजारपणाचे कारण देत नोटीसवर सोडले. त्यानंतर दिग्विजय पाटील नामक संशयिताला अटक केली. त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मागितली. परंतु, 'पहिला आरोपी नोटीसवर सोडला आणि दुसऱ्याला कोठडी कशासाठी हवी' असे म्हणत न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांचे कान टोचत त्याच दिवशी जामीन मंजूर केला..त्यानंतर तिसरा संशयित विशाल सोनवणे यालाही ताब्यात घेतले. त्याला न्यायालयात हजर करण्याऐवजी जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र अशा गोंधळात नोटीसचा पाहुणचार केला. या प्रकरणात पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले. त्यापैकी दोघांना नोटीसवर सोडले, तर एकाला अटक केली. मात्र, अजूनही या प्रकरणाच्या मूळापर्यंत पोलिस पोचले नाहीत. या प्रकरणाची शहर पोलिसांना गांभीर्य लक्षात येईना की प्रकरणच हाताळता येईना, अस सवाल उपस्थित होत आहे. अद्याप हे पत्र कोठून आले, त्यावर सही कोणी केली याचा शोध पोलिसांना लागलेला नाही..''तीन जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. दोघांना नोटीस देऊन सोडण्यात आले. एकाला न्यायालयात हजर करण्यात आले मात्र त्यास जामीन मिळाला. सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचे जबाब घेण्यात आले. परंतु हे पत्र कुठून आणि कुणी दिले अद्याही समोर आले नाही.''- माधव काटकर,पोलिस उपनिरीक्षक, शिवाजीनगर.