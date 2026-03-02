मराठवाडा

Beed News: बाबा, घाबरू नका, आम्ही सुरक्षित; दुबईस्थित अविनाश लोकरेंचा बीडला पालकांशी संवाद

Beed Family Dubai: इस्त्राईल-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दुबईतील बीडच्या कुटुंबाची चिंता वाढली. सुरक्षित असल्याचा मुलाचा दिलासा, मात्र संपर्क तुटल्याने पालकांची धाकधूक कायम.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : इस्त्राईल, अमेरिका- इराण यांच्यादरम्यान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर परदेशात कार्यरत भारतीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अशाच स्थितीत बीडचे सनदी लेखापाल अविनाश लोकरे सध्या दुबईत नोकरी करत असून, त्याच्यासोबत पत्नी शर्वरी, नऊ वर्षांचा मुलगाही आहे.

