Beed News: बाबा, घाबरू नका, आम्ही सुरक्षित; दुबईस्थित अविनाश लोकरेंचा बीडला पालकांशी संवाद

बीड : इस्त्राईल, अमेरिका- इराण यांच्यादरम्यान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर परदेशात कार्यरत भारतीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अशाच स्थितीत बीडचे सनदी लेखापाल अविनाश लोकरे सध्या दुबईत नोकरी करत असून, त्याच्यासोबत पत्नी शर्वरी, नऊ वर्षांचा मुलगाही आहे..सकाळी वडिलांशी त्यांनी संवाद साधला. 'बाबा, घाबरू नका, आम्ही सुरक्षित आहोत,' असा संदेश त्यांनी आई वनिता व वडील विजयकुमार यांना दिला. परिवहन महामंडळाच्या सेवेतून निवृत्त असलेले विजयकुमार लोकरे शहरातील धानोरा रोड भागात वास्तव्यास आहेत..त्यांचा एकुलता मुलगा अविनाश दुबईतल्या यार्डी सॉफ्टवेअर कंपनीत सनदी लेखापाल म्हणून नऊ वर्षांपासून कार्यरत आहे. 'यार्डी सॉफ्टवेअर' कंपनीचे कार्यालय व त्यांचे घर दुबईतील जगप्रसिद्ध बुर्ज खलिफा इमारतीच्या परिसरात आहे. त्यामुळे संघर्षाची बातमी झळकताच वडील विजयकुमार लोकरे आणि आई वनिता यांची धाकधूक वाढली. त्यांनी रविवारी (ता. एक) सकाळी अविनाश यांना फोन केला..तेव्हा त्यांनी घाबरू नका असे सांगितले. मात्र, दुपारनंतर पुन्हा संपर्क होत नसल्याने या वृद्ध दांपत्यामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. मुलगा, सून, व नातू अरहीत सुरक्षीत असावेत यासाठी हे वृद्ध दांपत्य देव पाण्यात ठेवून आहेत. 'सकाळ' बातमीदाराने विजयकुमार लोकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी घाबरलेल्या सुरात सगळी माहिती दिली..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....दोघांचे विमान रद्ददुबईत पर्यटनाला गेलेल्या येथील शेळके व सातपुते हे रविवारी (ता. एक) दुबईतून मुंबईला परतणार होते. मात्र, अचानक विमान रद्द झाल्याने त्यांचे परतणे लांबले आहे. दोन दिवसांनी विमान मिळणार असल्याचे त्यांचे मित्र गाडे म्हणाले. सध्या हे दोघे तेथील हॉटेलमध्ये थांबले आहेत..अविनाश लोकरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काळजीसारखे काही नसले तरी तेथील भारतीय यंत्रणेलाही कळविले आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत कोणी अडकले असेल तर संबंधितांसह त्यांच्या नातेवाइकांनी भारतीय दूतावास कार्यालयात दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा मेल करावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रशांत वाघमारे (मोबाइल ९५६१४९९४४९) यांच्याशी संपर्क साधावा.- शिवकुमार स्वामी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड.