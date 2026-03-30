Beed News: शेतरस्ता अडवला तर फार्मर आयडी होणार ब्लॉक; कडक नियमावली; अंमलबजावणीचे प्रशासनासमोर आव्हान; अडवणूक करणाऱ्यांना मोठा दणका

बीड: एका बाजूला पिकवलेला माल बाजारपेठेत नेण्यासाठी धडपडणारा बळीराजा, तर दुसरीकडे पिढ्यानपिढ्यांचा वहिवाटीचा रस्ता जाणीवपूर्वक खोदून किंवा बांध घालून अडवणारा शेजारी... ग्रामीण भागातील हे चित्र आज घराघरातील वादाचे आणि पोलिस ठाण्यातील राड्याचे मुख्य कारण बनले आहे. शेतरस्ता न मिळाल्याने पेरणीची अवजारे शेतात नेता येत नाहीत की काढलेला माल बाहेर काढता येत नाही. यातूनच निर्माण होणारे तणावाचे वातावरण कधी हाणामारीत, तर कधी थेट पोलिस कोठडीत रूपांतरित होते. .राज्यातील हा शेतरस्ता पेच कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद/शेत रस्ते योजना अंतर्गत आता अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. रस्ता अडवणाऱ्या व्यक्तीचा फार्मर आयडी आणि आधार कार्ड थेट ५ वर्षांसाठी ब्लॉक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, राजकीय दबाव आणि प्रशासकीय सुस्तपणाच्या विळख्यात अडकलेल्या बीड जिल्ह्यात या नियमाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी होणार? हे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे..जिल्ह्यात शेतरस्त्यांच्या वादातून दररोज पोलीस ठाण्यांत तक्रारींचा ओघ सुरू आहे. प्रशासकीय अनास्थेचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे बीड तालुक्यातील लिंबागणेश येथील नाईगडे यांचे प्रकरण. येथे तब्बल ३५ वर्षांपासूनचा जुना रस्ता अडवून महिना उलटला, तरीही प्रशासनाने अद्याप ठोस कारवाई केलेली नाही. अशा प्रकरणांमुळे सरकारचे नियम कडक असूनही स्थानिक पातळीवर मात्र जैसे थे परिस्थिती असल्याचे पाहायला मिळते. अनेकदा रस्ता अडवणारा व्यक्ती राजकीय वरदहस्त असलेला असल्याने महसूल विभाग प्रत्यक्ष कारवाई करण्यास कचरतो..पोलिस ठाण्यांत तक्रारींचा खचजिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतरस्त्यांच्या वादाने आता रौद्र रूप धारण केले आहे. शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळत नसल्याने होणारी शाब्दिक चकमक थेट प्राणघातक हल्ला आणि ॲट्रॉसिटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांपर्यंत पोहोचत आहे. बीड जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये शेतरस्त्यांशी संबंधित तक्रारींचा खच पडला असून, महसूल विभागाने तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे रस्ता अडवणाऱ्यांना ५ वर्षे कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. मात्र, हा धाक केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात कृतीत येणे गरजेचे आहे.."महसूल मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, जर कोणी रस्ता अडवला तर त्याला नोटीस देऊन ७ दिवसांची मुदत दिली जाईल. या काळात अतिक्रमण न काढल्यास फार्मर आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाईल. त्यानंतर पाच वर्षे त्या शेतकऱ्याला कोणतीही सरकारी योजना मिळणार नाही."- विवेक जॉन्सन, जिल्हाधिकारी,.केवळ नोटिशींचा खेळ; प्रशासनाचा कागदी घोडाशेतरस्ता अडवणाऱ्यांचे फार्मर आयडी आणि आधार कार्ड ब्लॉक करण्याचे आदेश सरकारने दिले खरे, पण बीड जिल्ह्यात मात्र सध्या केवळ नोटिशींचा खेळ रंगताना दिसत आहे. महसूल विभागाकडून नोटिसांवर नोटिसा दिल्या जातात, पण प्रत्यक्षात जेसीबी घेऊन रस्ता मोकळा करण्यासाठी कोणीही फिरकत नाही. जिल्ह्यात एकाही रस्ता अडवणाऱ्याचा शासकीय लाभ प्रत्यक्षात बंद झाल्याचे उदाहरण समोर आलेले नाही.