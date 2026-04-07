Beed News: खरीप गेला, रब्बी संपला; तरी विम्याविनाच...; पंचनाम्यांचा फार्स आणि तांत्रिक त्रुटींचा बनाव; लाखो शेतकऱ्यांची ससेहोलपट

बीड: निसर्गाच्या लहरीपणाशी दोन हात करत घाम गाळणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नशिबी पुन्हा एकदा उपेक्षाच आली आहे. मृग नक्षत्रात आभाळाकडे डोळे लावून पेरणी करणाऱ्या आणि अतिवृष्टीच्या संकटातही उभ्या पिकाची राखण करणाऱ्या शेतकऱ्याला आता अधिकारी आणि विमा कंपनी या दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. खरिपाची आस होती, ती निसर्गाने हिरावली. आता रब्बीची वेळही निघून गेली, तरीही विम्याच्या रूपाने मिळणारी हक्काची मदत तांत्रिक त्रुटींच्या गर्तेत अडकून पडली आहे. बीडचा बळिराजा आता साश्रू नयनांनी विचारतोय, आमचा वाली कोण?.प्रशासकीय दिरंगाई आणि कंपनीची टोलवाटोलवी२०२५-२६ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने जिल्ह्याला झोडपून काढले होते. राज्य सरकारच्या सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेवर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी आपला हिस्सा भरला होता. खरिपातील नुकसान भरपाई मिळाल्यास रब्बीचा खर्च निघेल, अशी आशा होती. मात्र, आता रब्बीचा हंगामही आटोपला असून खरीप २०२६ च्या मशागतीची कामे सुरू झाली आहेत, तरीही हजारो शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशाच आहे. पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे विमा देण्याचे ठरलेले असताना, उत्पादन घटलेले असूनही विमा कंपन्यांनी तांत्रिक कारणे पुढे करत भरपाई रोखून धरली आहे.."खरिपाचा विमा मिळाला असता, तर आता आगामी खरीप २०२६ च्या पेरणीसाठी खते आणि बियाणे घेता आले असते. रब्बीचे पीकही गारपिटीने नेले. आता सावकाराच्या दारात उभे राहण्याशिवाय आमच्याकडे कोणताही पर्याय उरलेला नाही. सरकारने आमची थट्टा थांबवावी."- अनिल पवार, शेतकरी, बीड"कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारून पाय झिजले आहेत. तिथे गेल्यावर अधिकारी सांगतात, सर्व माहिती कंपनीला पाठवली आहे. कंपनीकडे गेल्यावर ते सर्व्हर डाउन असल्याचे सांगतात. या टोलवाटोलवीत शेतकऱ्यांचा बळी जात आहे."- रणजित भोसले, शेतकरी."विमा कंपनीकडे प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा कृषी विभागामार्फत दैनंदिन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फतही विमा कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला पत्र पाठवण्यात आले असून, शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये. प्रशासन त्यांच्या पाठीशी आहे. कोणताही पात्र शेतकरी विम्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता प्रशासन घेत आहे."- सुभाष साळवे, जिल्हा कृषी अधीक्षक, बीड.''खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले. विमा भरला पण अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. शेतकरी हतबल झाला आहे आणि अधिकारी आमची दखल घ्यायला तयार नाहीत.''- विष्णू जाधव, शेतकरी"शासनाने पीक विम्याचे पॅकेज जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ती मदत आमच्यापर्यंत पोचलेलीच नाही. विमा कंपनी केवळ नफा कमवण्यात व्यस्त आहे."- रमेश आळणे, शेतकरी.