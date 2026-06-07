Beed: मृगाची चाहूल; बीडच्या शिवारात शेतीकामांची लगबग; संकटांच्या छाताडावर पाय देत बळिराजाची पूर्वतयारी; मशागतीला गती

बीड: उन्हाळ्याचे कडक ऊन हळूहळू सुसह्य होऊ लागले आहे आणि आकाशाच्या कोपऱ्यात ढगांची पुसटशी गर्दी दिसू लागली आहे. मृग नक्षत्र अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याची जाणीव होताच, संपूर्ण बीड जिल्ह्यातील शिवाराचे रूप पालटले आहे. डोक्याला रुमाल बांधून, हातात नांगराची धुरा धरत किंवा ट्रॅक्टरच्या आवाजासह शेतकरी शेतात दाखल होत आहेत. वेळेवर पेरणी झाली तरच पीक हाती येईल या एकाच ध्यासाने बळिराजा सध्या शिवारात दिवस-रात्र घाम गाळत आहे. .नांगरणी, पंजी, पाळी मारणे आणि शेतातील केरकचरा वेचणे या कामांनी वेग घेतला असून, खरीप पूर्वतयारी आता अंतिम टप्प्यात पोचली आहे. कपाळावर चिंतेच्या आठ्या असल्या, तरी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही चांगल्या पावसाच्या एका आशेवर बीडचा शेतकरी नव्या उमेदीने मातीशी नाते सांगायला सज्ज झाला आहे..रिल्समध्ये प्रामाणिकपणाचा आव, कारवाई टाळण्यासाठी मासिक हप्त्याची मागणी; ६ लाख घेताना तहसीलदाराला अटक; कोण आहे विजय चव्हाण? .यंदा बी-बियाणे, रासायनिक खते आणि इंधनाच्या किमती गगनाला भिडल्याने शेतीचा सुरवातीचा खर्चच मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यातच ग्रामीण भागात जाणवणारी तीव्र मजूरटंचाई शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे. एकेकाळी बीडच्या शेतीची मुख्य ताकद असलेल्या देखण्या बैलजोड्या आता बोटावर मोजण्याइतक्याच उरल्या आहेत. दावणीला जनावरे कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रांचा आधार घ्यावा लागत आहे; मात्र ट्रॅक्टरच्या वाढत्या भाड्यामुळे आणि डिझेलच्या किमतींमुळे खर्चात आणखी भर पडत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही नवनवीन कृषी तंत्रज्ञान व प्रयोगांच्या माध्यमातून उत्पादन वाढविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न शेतकरी करत आहेत..मागील खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बीड जिल्ह्यातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. शासनाने पंचनामे करून नुकसान मान्य केले असले, तरी अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सोयाबीन पीकविम्याची रक्कम जमा झालेली नाही. आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे तीव्र नाराजी असून, नवीन पेरणीपूर्वी हा हक्काचा विमा मिळावा अशी मागणी होत आहे..सरकारचं हेच महागाई नियंत्रणाचं सूत्र, शरद पवारांचा गॅस दरवाढीवरून टोला; शेवटी इशाराही दिला.बैलजोडी दुर्मिळ; यांत्रिकीकरणाचा बोजा वाढलाबदलत्या काळानुसार बीडच्या ग्रामीण भागातून पारंपरिक बैलजोड्या वेगाने गायब होत आहेत. चारा टंचाई आणि देखभालीचा वाढता खर्च यामुळे दावणीची जनावरे कमी झाली असून, नांगरणी व पेरणीसाठी पूर्णपणे ट्रॅक्टरवर विसंबून राहावे लागत आहे. यामुळे यंदा मशागतीचा प्रति एकरी खर्च कमालीचा वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.