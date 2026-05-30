Beed: विमानतळ नको, आधी पाणी सोडा; आंदोलक आक्रमक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'लोकलढा' ; बैलगाडी मोर्चा काढून केली मागणी

बीड: धरण उशाला अन् कोरड घशाला, आम्हाला विमानतळ नको. आधी पाणी सोडा! शेतकऱ्यांचा लोकलढा; पाणी सोडा, पाणी सोडा !..... अशा गगनभेदी अन् संतापजनक घोषणांनी बीडचा जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर आणि अहिल्यानगर रस्ता पुरता दणाणून गेला. जायकवाडी धरणातील हक्काचे पाणी सिंदफना नदीत तत्काळ सोडण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी लोकलढा आंदोलनाच्या वतीने आज प्रशासनाविरोधात एक भव्य आणि आक्रमक बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला..ऐन उन्हाळ्याच्या कडाक्यात, तळपत्या उन्हाची पर्वा न करता उघड्या बैलगाड्यांतून शेकडो शेतकरी जिल्हा क्रीडा संकुलापासून एकत्र आले. हा जनसागर पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यामध्ये गेवराई आणि शिरूर कासार तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक सहभाग नोंदवला..गेल्या दोन वर्षांपासून सिंदफनानदीकाठच्या गावांमध्ये हक्काच्या पाण्यासाठी हा लोकलढा सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितले, की जिल्ह्यात फळबाग, ऊस आणि भाजीपाल्याचे पीक घेतल्यानंतर पाऊस कमी पडल्यास उभी पिके डोळ्यांदेखत जळून खाक होतात. ऐनवेळी विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी खालावल्याने बारमाही बागायती शेती पूर्णपणे कोलमडली आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकरी यामुळे सातत्याने निसर्ग आणि प्रशासनाच्या दुहेरी संकटात सापडला आहे..या भीषण पाणीटंचाईतूनच शेतकरी आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा, मुलांच्या शिक्षणाचा आणि आरोग्याचा बट्ट्याबोळ, तसेच ऊसतोड कामगारांचे रोजगारासाठी होणारे सक्तीचे स्थलांतर असे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गेवराई तालुक्यातील चकलांबा, तांदळा, मातोरी, कोळगाव, मादळमोही, सिरसमार्ग, पाडळसिंगी, पाचेगाव ते तालखेडपर्यंतच्या शिवारातून जायकवाडी धरणाचा उजवा कालवा अवघ्या ५ ते २० किलोमीटर अंतरावरून गेला आहे..एवढ्या जवळ धरण असूनही पाणी मिळत नसल्याने या भागातील मोसंबीच्या सुजलाम् सुफलाम् बागा उन्हाळ्यात जळून कोळसा होत आहेत. हा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही, असा इशारा देत गोदावरी- सिंदफना नदीजोड प्रकल्प गतीने पूर्ण करावा, अशी ठाम मागणी आंदोलकांनी केली..या मोर्चात दिया गुळवे या शाळकरी मुलीने आपल्या धारदार भाषणातून शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत प्रशासकीय अनास्थेचे वाभाडे काढले. या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी संघटनेचे कालिदास आपेट, सुशीला मोराळे, दिनेश गुळवे, आप्पासाहेब महानोर, बाबूराव जेठे, मोहन गुंड, कुलदीप करपे, आप्पासाहेब तळेकर, संतोष भारती, बाळासाहेब कोळकर, परमेश्वर वाघमोडे, देविदास वाणी, महादेव गायकवाड यांनी केले. पाणी न सोडल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.