अभिषेक सोळुंकेबीड, : पाऊस यंदा रुसला असेल, विहिरींनी तळ गाठला असेल; पण आम्ही खचणार नाही! जीवापाड जपलेली ही तुतीची बागच आमच्या कुटुंबाचा आर्थिक आधार आहे. थेंब-थेंब पाण्याचे नियोजन करून आम्ही ही हिरवाई जगवणारच...बीडच्या शिवारातील एका रेशीम उत्पादक शेतकऱ्याचे हे उद्गार केवळ हताशा नव्हे, तर संकटाशी दोन हात करण्याची अभूतपूर्व जिद्द दाखवून देतात. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा पावसाने दडी मारली असली, तरी जिल्ह्यातील ५ हजार १४० शेतकऱ्यांनी हार न मानता आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पाण्याच्या काटकसरीच्या वापरातून सुमारे चार हजार एकरवरील रेशीम शेती जगविण्याचा यशस्वी निर्धार केला आहे..ऊसतोड कामगारांचा आणि दुष्काळी जिल्हा ही जुनी ओळख पुसून गेल्या काही वर्षांत बीड जिल्ह्याने राज्याच्या नकाशावर रेशीम उत्पादनात आपला स्वतंत्र आणि भक्कम ठसा उमटवला आहे. पारंपरिक पिकांना फाटा देत मोठ्या जिद्दीने उभारलेल्या या रेशीम उद्योगाने जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांना शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग दाखवला. त्यामुळेच अनेक तरुण शेतकरीही मोठ्या उत्साहाने या शेतीकडे वळले. यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने नदी, तलाव, विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी कमालीची खालावली आहे. तुतीच्या बागा हिरव्यागार राहिल्या तरच रेशीम अळ्यांना दर्जेदार खाद्य मिळते आणि कोषाचे उत्पादन निघते. .त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवून बागा तगवून धरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आता पारंपरिक पद्धतीऐवजी शास्त्रीय उपाययोजनांचा अवलंब सुरू केला आहे.लाखो रुपये खर्चून जोपासलेल्या बागा कोणत्याही परिस्थितीत सुकू द्यायच्या नाहीत, या ईर्षेने शेतकरी कामाला लागले आहेत. या लढ्यात जिल्हा रेशीम कार्यालयाचीही त्यांना भक्कम साथ मिळत आहे. पाटपाण्याऐवजी ठिबक सिंचन, जमिनीतील ओलावा टिकवण्यासाठी उसाच्या पाचटाचे आच्छादन (मल्चिंग) आणि एक आड एक सरी पद्धतीसारख्या प्रभावी तंत्रांचा वापर करून शेतकरी पाणीटंचाईच्या संकटावर मात करत आहेत. निसर्गाने परीक्षा पाहिली असली, तरी बीडच्या बळिराजाने आपल्या कल्पकतेतून आणि कष्टातून रेशीम शेतीला नवे संजीवनी कवच दिले आहे..कमी पाण्यात बागा जगविणारी पद्धतपाणीटंचाईच्या काळात कमी पाण्यात तुतीच्या बागा जगविण्यासाठी ‘एक आड एक सरी’ पद्धत शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. या सोप्या पण प्रभावी पद्धतीत संपूर्ण क्षेत्राला एकाच वेळी पाणी दिले जात नाही. त्याऐवजी शेतातील पहिली सरी भिजवून दुसरी कोरडी ठेवली जाते आणि थेट तिसऱ्या सरीला पाणी दिले जाते. पुढच्या पाळीला आधी कोरड्या ठेवलेल्या सऱ्यांना पाणी दिले जाते. यामुळे झाडाच्या एका बाजूच्या मुळांना सातत्याने ओलावा मिळत राहतो. या तंत्रामुळे पाण्याची जवळपास ४० ते ५० टक्के बचत होते आणि जमिनीतून होणारे बाष्पीभवन मंदावून पीक सहज तग धरून राहते..माझ्या ७० गुंठे क्षेत्रातील तुतीच्या बागेतून मी आतापर्यंत रेशीम कोषाचे भरघोस उत्पन्न घेतले आहे. या शेतीने माझ्या कुटुंबाला मोठा आर्थिक आधार दिला आहे. यंदा पाणी कमी असल्याने बाग जगविण्याचे आव्हान नक्कीच आहे; पण मी हार मानली नाही. उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करत जमिनीतील ओलावा दीर्घकाळ टिकून राहावा, यासाठी संपूर्ण बागेत उसाच्या पाचटाचे आच्छादन केले आहे. यामुळे बाष्पीभवन कमी होऊन पाण्याची मोठी बचत होत आहे आणि कमी पाण्यातही माझी तुतीची बाग हिरवीगार राहण्यास मदत होत आहे.- किशोर वडचकर, प्रयोगशील शेतकरी.पाणीटंचाईच्या काळात शेतकऱ्यांच्या तुतीच्या बागा सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयाकडून सातत्याने तांत्रिक मार्गदर्शन केले जात आहे. शेतकऱ्यांनी संपूर्ण क्षेत्राला एकदम पाणी न देता ‘एक आड एक सरी’ पद्धतीचा अवलंब करावा. जमिनीतील ओलावा टिकून राहण्यासाठी पालापाचोळा किंवा उसाच्या पाचटाचे मल्चिंग (आच्छादन) करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. तसेच, पाटपाण्याऐवजी ठिबक सिंचनाचा प्रभावी वापर करून उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन केल्यास या कठीण काळातही तुतीच्या बागा नक्कीच वाचवता येऊ शकतात.- शंकर वराट, जिल्हा रेशीम अधिकारी, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.