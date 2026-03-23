Beed: खड्ड्यात काड्या; कागदावर कोटींची झाडं; वन विभागाचा ३२ नंबर व्हाऊचरचा बनाव; नात्यांच्या जाळ्यातच विभागला सरकारी मलिदा.

बीड: मार्च महिना उजाडला की सरकारी कार्यालयांमध्ये दिव्यांची ज्योत रात्री उशिरापर्यंत तेवत राहते. कुणाला वाटेल, ही धडपड प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी किंवा नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आहे. पण बीडच्या सामाजिक वनीकरण आणि वनविभागाच्या कार्यालयांत सुरू असलेली ही रात्रीची धावपळ कोणत्याही जंगल निर्मितीसाठी नसून, ३२ नंबर व्हाऊचरच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरी साफ करण्यासाठी आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी लाखो झाडे लावल्याचा दावा मोठ्या थाटात केला जातो, पण प्रत्यक्षात जमिनीवर नजर टाकली तर खड्ड्यांमध्ये केवळ वाळलेल्या काड्या आणि धुळीचे साम्राज्य दिसते. कागदावर मात्र कोट्यवधींची झाडे डोलत असून, या बोगसगिरीचा धक्कादायक पर्दाफाश तक्रारदार अशोक पवार यांनी केला आहे..आर्थिक वर्षाचा शेवट जवळ आल्याने वनविभागाच्या गोटात सध्या मोठी जुळवाजुळव सुरू आहे. ३२ नंबर व्हाऊचरचा आधार घेऊन मजूर नसतानाही मजुरी दाखवणे आणि न झालेल्या कामांची बिले काढणे, असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, वृक्षारोपणाची कामे ज्या स्थानिक मजुरांनी करणे अपेक्षित आहे, त्यांच्या जागी चक्क अधिकाऱ्यांनी आपल्याच घरातील सदस्य, नातेवाईक आणि निकटवर्तीयांची नावे मजूर म्हणून कागदावर नोंदवली आहेत. कामाच्या बदल्यात मिळणारी मजुरी आणि साहित्याचे पैसे थेट साहेबांच्या आणि त्यांच्या नातलगांच्या बँक खात्यात वळवले जात आहेत. हा घरगुती घोटाळा इतका मोठा आहे की, माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मागितल्यास अधिकाऱ्यांना घाम फुटत असून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे..फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेतवृक्षारोपणाच्या नावाखाली बीड जिल्ह्यात फक्त कागदावरच जंगलं फुलवली जात आहेत. ३२ नंबर व्हाऊचरच्या माध्यमातून सुरू असलेली ही लूट थांबवून, प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन झाडांची मोजणी व्हायला हवी. मजुरांच्या नावाखाली स्वतःच्या नातलगांचे खिसे भरणाऱ्या दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत, अशी आक्रमक मागणी तक्रारदार अशोक पवार यांनी केली आहे..फिल्डिंग लावण्यासाठी धावपळ सुरूसध्या वनविभागाच्या फिल्डवरील कर्मचाऱ्यांपासून ते कार्यालयातील वरिष्ठ बाबूंपर्यंत सर्वांची फिल्डिंग लावण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. ३२ नंबर व्हाऊचरचे हे बोगस जाळे बीडच्या पर्यावरणाचा अक्षरशः गळा घोटत आहे. कागदावर फुलवलेली ही जंगले आणि खड्ड्यात उरलेल्या काड्या यातील तफावत आता चव्हाट्यावर आली असून, या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी जोर धरत आहे..आपल्याच नातलगांची फौजवृक्षारोपणाच्या कामात मजुरांना डावलून अधिकाऱ्यांनी आपल्याच नातलगांची फौज उभी केली आहे. ३२ नंबर व्हाऊचरच्या आधारे मिळणारी मजुरी ही थेट अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या खात्यावर जमा होत आहे. जर या व्हाऊचरची आणि संबंधित बँक खात्यांच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी झाली, तर अनेक बडे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे. अधिकारी स्वतःच्याच नातेवाईकांचे खिसे भरण्यात मग्न असल्याने प्रत्यक्ष जमिनीवर वृक्षारोपणाऐवजी केवळ भ्रष्टाचारच फोफावला आहे.