Beed News: भ्रष्टाचाराच्या वाळवंटात झाडे जगणार तरी कशी?; परजिल्ह्यात मौज; बीडचे जंगल कागदावरच हिरवेगार; आठवड्यातून ४ दिवस गायब साहेब नांदेड-संभाजीनगरला आरामात

बीड: रखरखत्या उन्हात बीडचा शेतकरी अन् सामान्य नागरिक आपल्या हक्काच्या कामासाठी वनविभागाच्या पायऱ्या झिजवतोय, मात्र साहेबांच्या खुर्च्या कायमच रिकाम्या दिसतात. 'साहेब दौऱ्यावर आहेत' किंवा 'साहेब आज येणार नाहीत' हे उत्तर ऐकून सामान्य माणूस हवालदिल झाला आहे. पण धक्कादायक वास्तव हे आहे की, हे साहेब कोणत्याही सरकारी दौऱ्यावर नसून आपल्या मूळ गावी परजिल्ह्यात आरामात मुक्काम ठोकून बसलेले असतात. सरकारी तिजोरीतून पगार उचलायचा, पण कर्तव्याच्या नावाने मात्र बोंब. बीडच्या सामाजिक वनीकरण आणि विभागीय वन विभागात सध्या हाच संतापजनक प्रकार सुरू असून, प्रशासकीय शिस्तीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, डीएफओ श्रीनिवास लखमवाड आणि विभागीय वन अधिकारी अमोल गर्कल हे दोघेही आठवड्यातून तब्बल ४-४ दिवस मुख्यालय सोडून गायब असतात. लखमवाड हे नांदेडला तर गर्कल हे संभाजीनगरला (छत्रपती संभाजीनगर) आपल्या घरी आरामात बसलेले असतात. मुख्यालय सोडून परजिल्ह्यात मुक्काम ठोकणाऱ्या या अधिकाऱ्यांमुळे सामान्य माणसाला साध्या सहीसाठीही अनेक आठवडे वाट पाहावी लागत आहे. वनविभाग आता केवळ भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनला आहे..भ्रष्टाचाराचा वणवा थांबायला हवाबीडच्या वनविभागात भ्रष्टाचार आणि कामचुकारपणाचा वणवा पेटला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता केवळ कागदी घोडे न नाचवता, या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची तातडीने चौकशी करावी. जे अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत आणि बोगस कामे करून शासनाची दिशाभूल करत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..बोगस वृक्षलागवडीच्या नावाखाली शासनाला चुनाजिल्ह्यात अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात एकही झाड नसताना, केवळ कागदावर घनदाट वनक्षेत्र दाखवून सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकला जात आहे. हे अधिकारी प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन पाहणी करण्याऐवजी एसी कॅबिनमध्ये बसून फक्त सह्या ठोकण्याचे आणि मलिदा कसा मिळेल, यावरच आपले लक्ष केंद्रित करत आहेत. निसर्ग जपण्याऐवजी हे अधिकारी स्वतःची घरे भरण्यात मग्न असून, बोगस वृक्षलागवडीच्या नावाखाली शासनाला चुना लावला जात आहे..तक्रारींचा पाऊस, पण कारवाईचा दुष्काळकार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत आणि बोगस कामांबाबत अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मात्र, वरिष्ठ आणि तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे आर्थिक संगनमत असल्याने या तक्रारी कचऱ्याच्या डब्यात फेकल्या जात आहेत. याकडे जिल्हाधिकारी यांनीच विशेष लक्ष देऊन ही बोगसगिरी मोडून काढावी, अशी मागणी संतप्त तक्रारदारांकडून होत आहे.."मी अनेक दिवसांपासून वनविभागाच्या चकरा मारतोय, पण साहेब कधीच खुर्चीवर नसतात. डीएफओ लखमवाड आणि अधिकारी अमोल गर्कल यांना बीड जिल्ह्याचा इतका कंटाळा आला असेल, तर त्यांनी खुशाल आपल्या गावी जाऊन बसावे, पण जनतेला वेठीस धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वन विभागाच्या कामाकडे विशेष लक्ष देऊन या बोगसगिरीवर तातडीने कारवाई करावी."- अशोक पवार तक्रारदार)"या प्रकारात तथ्य असेल तर प्रकरण गंभीर आहे. तक्रारदार यांनी केलेल्या तक्रारीची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात येईल."- शिवकुमार स्वामी, उपजिल्हाधिकारी, बीड.