Beed Forest Department News: वन विभागात टक्केवारीचा खेळ; बोगस बिलांमुळे कोट्यवधींचा गैरव्यवहार?; सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मोठा आरोप

बीड: वृक्ष लागवडीचा विषय आधीच गाजत असताना आता सामाजिक वनीकरण आणि वन विभागातील भ्रष्टाचाराचा एक नवा आणि खळबळजनक धडा समोर आला आहे. वरिष्ठ अधिकारी हे आपल्या हाताखालील वनरक्षक आणि वनपालांकडून कामे देण्यासाठी चक्क टक्केवारी वसूल करत असून, मर्जीतील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने बोगस बिले काढली जात असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अशोक पवार यांनी केला आहे. या आरोपामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या गोटात मोठी खळबळ माजली आहे..वन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही ठराविक कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून भ्रष्टाचाराचे जाळे विणल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे. रोपवाटिकेवरील कामे असोत किंवा वृक्ष लागवडीचे प्रकल्प, ही कामे देताना कर्मचाऱ्यांकडून ठराविक टक्केवारीची मागणी केली जाते. जे कर्मचारी ही अट मान्य करतात, त्यांनाच वारंवार मोठी कामे दिली जातात. तर प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना बाजूला सारून केवळ मर्जीतील माणसांचे लाड पुरवले जात असल्याचे या आरोपात म्हटले आहे. वनविभागात सध्या गुणवत्तेपेक्षा टक्केवारीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. .रोपवाटिकेची कामे असोत किंवा वृक्ष लागवडीचे नियोजन, ही कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी वनरक्षक आणि वनपालांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तिजोरीची कळी उघडावी लागते. जो कर्मचारी साहेबांची टक्केवारी वेळेवर पोहोचवतो, त्यालाच सर्वात जास्त कामे दिली जातात. मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना अधिक कामे देऊन बोगस बिले वसूल करायची आणि त्यातील मोठा हिस्सा स्वतःच्या खिशात घालायचा, असा पॅटर्न जिल्ह्यात सक्रिय आहे. तक्रारदार अशोक पवार यांनी या सर्व प्रकाराचा पर्दाफाश केला आहे. .वन विभागाचा भ्रष्ट नर्सरी प्लॅन जिल्ह्यातील रोपवाटिका (नर्सरी) आणि वृक्ष लागवडीची कामे देताना सध्या गुणवत्तेपेक्षा टक्केवारीला महत्त्व दिले जात आहे. वरिष्ठ अधिकारी आपल्या अधिकाराचा वापर करून केवळ मर्जीतील वनरक्षक, वनपाल आणि रोपवाटिका कर्मचाऱ्यांनाच मोठी कामे सोपवत आहेत. ही कामे देताना ठराविक कमिशन आधीच ठरवले जाते. टक्केवारी द्या आणि हवी तशी बिलं फाडा, असाच जणू अलिखित नियम या विभागात सुरू असल्याचे पवार यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे..मर्जीतील वनरक्षक-वनपालांची चंगळजिल्ह्यातील रोपवाटिका (नर्सरी) आणि वृक्ष लागवडीची महत्त्वाची कामे वाटप करताना सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. वरिष्ठ अधिकारी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून केवळ आपल्या मर्जीतील आणि अर्थपूर्ण तडजोडी करणाऱ्या वनरक्षक व वनपालांनाच मोठी कामे देत आहेत. ही कामे देताना ठराविक टक्केवारी आधीच ठरलेली असते, ज्यामुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना मात्र जाणीवपूर्वक डावलले जात आहे..कागदावर झाडं, खिशात नोटाअशोक पवार यांनी केलेल्या आरोपानुसार, वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवले जात आहेत. प्रत्यक्षात कामे न करता किंवा अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम करून बोगस बिले काढण्यात वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांचे मर्जीतील कर्मचारी माहीर झाले आहेत. रोपवाटिकेवरील बिलांमध्ये तर प्रचंड फेरफार करून शासकीय तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला जात आहे..अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे साटेलोटेया सर्व प्रकारात वनपाल, वनरक्षक आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचे मोठे साटेलोटे असल्याचे उघड होत आहे. अशोक पवार यांनी केलेल्या या खुलाशामुळे वनविभागाची प्रतिमा डागाळली असून, आता या प्रकरणी चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे. बोगस बिले काढणाऱ्या आणि टक्केवारी घेणाऱ्या त्या बड्या माशांवर कारवाई होणार का? याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.