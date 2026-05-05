Beed News: इंधनाचा दुष्काळ; बीडमध्ये सात पंप कोरडे; रखरखत्या उन्हात झाली जनतेची होरपळ; दुचाकीस्वारांनी रात्र काढली जागून

बीड: डोक्यावर सूर्य आग ओकतोय, कपाळावरून घामाच्या धारा वाहत्यात, अन् इथं गाडीत थेंबभर पेट्रोल टाकायला दोन तास झालं रांगेत उभा हाय. घरात पोराबाळांना घेऊन रुग्णालयात निघालो होतो, पण गाडी इथंच अडकली. शहरातल्या सात पंपावर जाऊन आलो, पण सगळीकडं पाटी 'नो स्टॉक'ची. .आता या रांगेत नंबर कधी येणार आणि आम्ही घरी कधी जाणार, हे त्या देवालाच ठाऊक! बीडच्या रखरखत्या उन्हात, हातातील मळकट रुमालाने घाम पुसत एका वैतागलेल्या दुचाकीस्वाराने काढलेले हे आर्त उद्गार शहराची विदारक व्यथा मांडणारे आहेत. ४२ अंशावर गेलेला उन्हाचा पारा आणि त्यात पेट्रोल-डिझेलसाठी लागलेल्या लांबच लांब रांगांनी सोमवारी बीडकरांच्या नाकी नऊ आणले. टंचाईच्या अफवेमुळे अनेकांनी अतिरिक्त साठा करण्याचा प्रयत्न केला..Beed News: स्वतःच्याच घरात उड्या मारून करावा लागतोय प्रवेश; गुरुकृपानगरमधील प्रकार; परळीत विकासकामांचा फटका, कामाची गुणवत्ता वाऱ्यावरच.शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणाऱ्या महामार्गांच्या साधारण १० किलोमीटरच्या परिघात १० प्रमुख पेट्रोल पंप आहेत. मात्र, सोमवारी यातील तब्बल ७ पंपांवर इंधनाचा पूर्णपणे ठणठणाट होता. इंधन उपलब्ध असलेल्या अवघ्या ३ पंपांवर वाहनांच्या रांगा थेट महामार्गाच्या मधोमध आल्या होत्या. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक ते बार्शी रोडचे तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, शिवाजी महाराज चौक ते चऱ्हाटा फाटा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते काकू-नाना रुग्णालय हे शहरातून जाणारे प्रमुख महामार्ग आज वाहनांच्या रांगांनी व्यापले होते. पेट्रोल भरण्यासाठी किमान एक ते दीड तास वाट पाहावी लागत असल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. विशेषतः दुचाकीवरील महिला, लहान मुले उन्हाच्या काहिलीने कासावीस होऊन महामार्गाच्या कडेला असलेल्या झाडांच्या सावलीचा आधार घेताना दिसत होते..तेल उत्पादक कंपन्यांकडूनच अपुरा पुरवठाइंधन टंचाईचे मूळ तेल उत्पादक कंपन्यांच्या अपुऱ्या पुरवठ्यात असल्याचे समोर येत आहे. बाजारात इंधन दरवाढीची शक्यता असल्याने कंपन्यांकडूनच साठवणूक केली जात असल्याचा आरोप वाहनचालकांमधून होत आहे. याचे तांत्रिक विश्लेषण केले असता, सार्वजनिक तेल उत्पादक कंपन्यांकडूनच पेट्रोल पंप चालकांना होणारा इंधन पुरवठा जाणीवपूर्वक अपुरा ठेवला जात असल्याचे दिसून येते. एका पंपाची साठवणूक क्षमता २० ते २५ हजार लिटर असताना, भाववाढीचा लाभ घेण्यासाठी पाच-सहा दिवस विक्री थांबवणे पंप चालकांना व्यावहारिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. कारण साठा उपलब्ध होताच हे पंप त्वरित सुरू होतात. त्यामुळे कंपन्याच आपल्या प्रकल्पांत अधिक साठा करून वितरकांना इंधन देत नसल्यावर शिक्कामोर्तब होत आहे..Premium|Father of Indian Photojournalism : भारतीय फोटो जर्नालिझमचे पितामह रघू राय; कॅमेऱ्यातून भारताचा इतिहास घडवणाऱ्या दिग्गजाला आदरांजली.रात्र जागली इंधनासाठी!टंचाईची तीव्रता इतकी भीषण होती की, रविवारी मध्यरात्री जेव्हा बार्शी रोडवरील हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या पंपावर इंधनाचा टँकर आला, तेव्हा रात्रीच्या दोन-तीन वाजताही दुचाकीस्वारांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. साठा संपेपर्यंत ही गर्दी कायम होती. सद्यस्थितीत रुग्णवाहिकांसारख्या आपत्कालीन सेवा, शेतीची कामे आणि अत्यावश्यक वाहतूक विस्कळीत झाली असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरत आहे.जिल्हाधिकारी व पंप चालकांची बैठकटंचाई आणि पंपांवरील वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी शहरातील सर्व पंप चालकांची तातडीची बैठक घेतली. यावेळी पंप चालकांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, आमच्यावर होत असलेला आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. आम्ही कंपन्यांकडे वेळेवर आगाऊ रक्कम भरूनही इंधन वेळेवर पुरवले जात नाहीये. वितरकांकडे साठा नसल्यामुळेच आम्हाला पंप बंद ठेवावे लागत आहेत..पेट्रोल पंप डीलर्स असोसिएशनचे निवेदनयाच दरम्यान, बीड जिल्हा पेट्रोल पंप डीलर्स असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आपल्या मागण्या मांडल्या. जागतिक बाजारपेठेतील बदलत्या परिस्थितीचे कारण देत कंपन्यांनी आगाऊ रक्कम अनिवार्य केली आहे. आम्ही त्याचे पालन करूनही आम्हाला इंधन वेळेवर मिळत नाही. याचा परिणाम दळणवळण आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जगण्यावर होत आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी संघटनेचे राजेश तांगडे, मोहम्मद मुदस्सीर, सचिन जगताप आणि मोहम्मद पठाण उपस्थित होते..आँखो देखा : कुठे काय स्थिती?'सकाळ'च्या टीमने शहराचा आढावा घेतला असता विदारक चित्र दिसले. जालना रोडवरील भारत पेट्रोलियमवर मर्यादित साठा असल्याने वाहनचालक त्रस्त होते. हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या पंपावरील रांगा महामार्गापर्यंत गेल्या होत्या. शिवाजी महाराज पुतळा परिसरातील सर्वात गजबजलेले दोन्ही पंप कोरडेठाक होते. पोलीस पेट्रोल पंपावर रांगा रस्त्यापर्यंत आल्या होत्या, तर चऱ्हाटा फाटा आणि बार्शी रोडवरील एस्सारचा पंपही बंद होता. बिंदुसरा नदीच्या पुलाजवळील इंडियन ऑईलचा पंप बंद, तर पूर्वेकडील हिंदुस्थान पेट्रोलियमवर लोखंडी जाळ्या लावल्या होत्या. एका पंपावर साठा असल्याने तिथे युद्धसदृश गर्दी होती.."इंधन साठा असतानाही पंप चालकांकडून अडवणूक होते का, याची तपासणी महसूल पथकांकडून केली जात आहे. तेल कंपन्यांना पुरेसा आणि वेळेत पुरवठा करण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत."- विवेक जॉन्सन, जिल्हाधिकारी"पंप चालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले असून सार्वजनिक तेल उत्पादक कंपन्यांना लेखी निर्देश दिले आहेत. आज पुन्हा ९० टँकर रवाना झाल्याचे कंपन्यांनी सांगितले असून, लवकरच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल."- शिवकुमार स्वामी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 