Video: बीडमध्ये राडा! लक्ष्मण हाके अन् पंडितांचे कार्यकर्ते समोरासमोर; हाकेंनी दिल्या थेट शिव्या

दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले. परंतु पोलिसांनी मध्यस्थी केल्याने अनर्थ टळला. मात्र गेवराईमध्ये दगडफेक झाल्याची माहिती आहे.
संतोष कानडे
Vijaysinha Pandit: ओबीसी आरक्षण लढ्याचे नेते लक्ष्मण हाके आणि बीडच्या गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांचे समर्थक समोरासमोर आले होते. दोन्ही गटामध्ये बाचाबाची झाल्यानंतर दगडफेक झाल्याची माहिती आहे. यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी थेट पंडितांना आवाहन देत समोरासमोर येण्याची भाषा केली आहे. शिवाय खालच्या भाषेत शिव्यादेखील दिल्या.

