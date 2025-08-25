Video: बीडमध्ये राडा! लक्ष्मण हाके अन् पंडितांचे कार्यकर्ते समोरासमोर; हाकेंनी दिल्या थेट शिव्या

Vijaysinha Pandit: ओबीसी आरक्षण लढ्याचे नेते लक्ष्मण हाके आणि बीडच्या गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांचे समर्थक समोरासमोर आले होते. दोन्ही गटामध्ये बाचाबाची झाल्यानंतर दगडफेक झाल्याची माहिती आहे. यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी थेट पंडितांना आवाहन देत समोरासमोर येण्याची भाषा केली आहे. शिवाय खालच्या भाषेत शिव्यादेखील दिल्या..गेवराई विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने लक्ष्मण हाके यांनी टीका केली होती. त्यांनी अत्यंत खालच्या शब्दामध्ये पंडितांना आव्हान दिलं होतं. त्यामुळे पंडितांचे कार्यकर्ते चांगलेच संतापले. तरीही हाके थांबले नाहीत.. लक्ष्मण हाके यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन गेवराईत करण्यात आलेलं होतं. त्यामुळे लक्ष्मण हाकेंनी आव्हान देत मी स्वतः येतो मला जाळून दाखवा, असं म्हटलं होतं. सोमवारी जेव्हा हाके गेवराईत गेले तेव्हा पंडितांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचं वाहन अडवून धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न केला.. आणि दगडफेक केली. लक्ष्मण हाके यांच्या सोबतही त्यांचे कार्यकर्ते होते..दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले. परंतु पोलिसांनी मध्यस्थी केल्याने अनर्थ टळला. मात्र गेवराईमध्ये दगडफेक झाल्याची माहिती आहे. हाकेंच्या गाडीचीही तोडफोड झाल्याचं वृत्त आहे. घटनेनंतर पोलिसांनी लक्ष्मण हाके यांना बीडकडे रवाना केलं..दरम्यान, मनोज जरांगे पाटलांचं आंदोलन जसजसं जवळ येत आहेत तसतसं लक्ष्मण हाके आक्रमकणे विधानं करीत असल्याचं दिसतंय. माजलगाव मतदारसंघाचे आमदार प्रकाश सोळंके, बीड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संदीप क्षीरसागर आणि गेवराई विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यावर हाकेंनी खालच्या भाषेत टीका केली आहे. बीडमधून हाकेंविरोधात संताप व्यक्त होतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.