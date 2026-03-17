Beed Gas Cylinder Shortage: बीडमध्ये घरगुती-व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा; ग्राहक रांगेत; साठा असूनही गॅस नाही

बीड: मागच्या काही दिवसांपासून व्यवसायिक सिलिंडरचा पुरवठा ठप्प झाल्याचा परिणाम आता घरगुती गॅसवरही झाला आहे. नोंदणी ऑनलाइन होत नसल्याने एजन्सीवर ग्राहकांच्या रांगा, घरपोच सिलेंडर येत नसल्याने ग्राहकांची काम धंदा सोडून गॅस आणण्यासाठी धडपड असे चित्र सध्या आहे..दुसरीकडे साठा उपलब्ध असून गॅस सिलिंडरची २४ वाहने बीडकडे येत असल्याचे कंपन्यांकडून पुरवठा विभागाला कळविण्यात आले आहे. मात्र, वास्तवचित्र वेगळे आहे. जिल्ह्यात रोज साधारण १० हजार घरगुती गॅस सिलिंडरची गरज आहे. मागच्या सहा दिवसांपासून वितरण विस्कळित झाले आहे. .ग्राहकांना स्वत: एजन्सीवर जाऊन ऑनलाइन करावे लागते. पूर्वी घरुनच ही प्रक्रिया होत असल्याने सिलिंडर पोच हाेई. आता सिलिंडरसाठीही ग्राहकांना चकरा माराव्या लागत आहेत. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील ४१ वितरकांकडे जिल्ह्यात १४ हजारांहून अधिक सिलिंडर शिल्लक असल्याचे सांगितले. .दुसरीकडे छोट्या व मध्यम हॉटेल व्यवसायिकांनी सिलिंडर नसल्याने चुलीवर मेन्यू तयार करणे सुरु केले असताना कंपन्यांनी मात्र साठा उपलब्धतेचा आकडा दिला आहे. व्यवसायिक सिलिंडरची रोजची १७० इतकी असून ७४३ सिलिंडर उपलब्ध असल्याचे सांगितले आहे. .घरगुतीच्या व्यावसायिक वापराविरुद्ध मोहीम सुरूचदरम्यान, घरगुती गॅस सिलिंडरचा व्यवसायिक वापर टाळण्यासाठी महसूल विभागाची मोहीम सुरुच आहे. सुरवातीला सिलिंडर जप्ती व थेट गुन्हे नोंद झाल्याने आता या प्रकारावर आळा बसला असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी सांगितले.