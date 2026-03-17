मराठवाडा

Beed Gas Cylinder Shortage: बीडमध्ये घरगुती-व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा; ग्राहक रांगेत; साठा असूनही गॅस नाही

Customers Face Long Queues and Online Registration Hurdles: बीडमध्ये घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. ग्राहक एजन्सीकडे धावत आहेत, व्यावसायिकांना रोजच्या मेन्यूत बदल करावा लागत आहे, तरीही कंपन्यांकडे साठा उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. महसूल विभागाची घरगुती-व्यावसायिक वापरावर नियंत्रण मोहीमही सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड: मागच्या काही दिवसांपासून व्यवसायिक सिलिंडरचा पुरवठा ठप्प झाल्याचा परिणाम आता घरगुती गॅसवरही झाला आहे. नोंदणी ऑनलाइन होत नसल्याने एजन्सीवर ग्राहकांच्या रांगा, घरपोच सिलेंडर येत नसल्याने ग्राहकांची काम धंदा सोडून गॅस आणण्यासाठी धडपड असे चित्र सध्या आहे.

