Beed Crime: २७ वर्षांच्या तरुणासोबत १४ वर्षांच्या मुलीचा लावला विवाह; गेवराईत धक्कादायक प्रकार

Gevrai Latest News: बीडच्या गेवराईमध्ये बालविवाहाचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एका २७ वर्षीय तरुणाचा चक्क १४ वर्षांच्या मुलीसोबत विवाह पार पडला. ही बाब पोलिसांच्या निदर्शनास आल्यानंतर नातेवाईकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे मुलीचे वय जास्तीचे दाखवण्यासाठी खोटे आधारकार्ड बनवण्यात आलेले होते..दि. २३ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या प्रभारी अधिकारी, पोलीस उप निरीक्षक पल्लवी जाधव यांना गुप्त बातमीदारामार्फत बालविवाहाची माहिती मिळाली. पिंपळादेवी (ता. जि. बीड) येथे एका चौदा वर्षीय मुलीचा बालविवाह झाला होता. ज्याच्याशी विवाह झाला आहे तो व्यक्ती ही पिंपळादेवी येथीलच आहे. त्यावरून, पोलिसांची टीम पिंपळादेवी गावात दाखल झाली. मिळालेल्या माहितीनुसार बालविवाह झालेल्या घरी टीम गेली असता, बालविवाहित पीडित मुलगी घरी मिळून आली. तिला विश्वासात घेवून तिचे समुपदेशन केले व तिला तिच्या लग्नाबाबत विचारपूस केली..Politics News: राहुल गांधींना मोठा धक्का! काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि दिग्गज नेत्याचा पक्षाला रामराम; मनधरणीचा प्रयत्न होणार?.मुलीने पोलिसांना सांगितले की, तिचा विवाह 23 डिसेंबर 2025 रोजी साई सिध्दी हॉल गेवराई शहर येथे सिद्धार्थ मधुकर आवारे (वय 27 वर्षे रा. पिंपळादेवी ता. जि. बीड) याच्यासोबत झाल्याचं सांगितलं..सदर पीडित मुलगी मधुकर आवारे यांच्या घरात मिळून आल्याने पोलिसांनी त्या दोघांना ताब्यात घेतले व पुढील कारवाईसाठी गेवराई येथे हजर केले. तसेच पीडित मुलीचे आई-वडील व सिद्धार्थ आवारे यांना फोन करून पोस्टे गेवराईला हजर होण्यास सांगितले. गेवराई येथे गेल्यावर PSI पल्लवी जाधव यांनी साई सिध्दी हॉलच्या मॅनेजरकडे चौकशी केली असता, त्यांनी बुकिंगसाठी घेतलेले वर-वधूचे वयाचे पुरावे दाखवले..Dhule Municipal Corporation : धुळे महापालिकेत विजयाचा गुलाल, पण महापौर निवडीचा पेच; भाजपमध्येच 'त्रिकोणी संघर्ष'!.पुराव्यांवरुन खोटे आधारकार्ड बनवल्याचं लक्षात आलं. त्यात तिचे वय 19 वर्षे दाखवण्यात आले होते. गेवराई पोलिस ठाण्यात गुरनं 47/2026 कलम 9, 10,11 बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 अन्वये 5 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. PSI पल्लवी जाधव यांनी पीडित मुलीच्या काळजी व संरक्षणासाठी तिला बालकल्याण समिती, बीड यांचे समक्ष हजर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.