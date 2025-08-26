मराठवाडा

Laxman Hake : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्यासह 14 जणांवर सुमोटो गुन्हा दाखल; अंगावर चपला फेकल्यानंतर गेवराईत झाला होता राडा

Shoes Hurled at OBC Leader Laxman Hake : घटनास्थळी मोठी गर्दी जमल्याने काही काळ वातावरण तणावग्रस्त बनले होते. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
OBC Leader Laxman Hake
OBC Leader Laxman Hakeesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बीड : गेवराई शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात काल ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) आणि आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यात वादाची ठिणगी पेटली. या घटनेदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या समर्थकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला.

Loading content, please wait...
Beed
police case
OBC Community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com