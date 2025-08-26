Laxman Hake : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्यासह 14 जणांवर सुमोटो गुन्हा दाखल; अंगावर चपला फेकल्यानंतर गेवराईत झाला होता राडा

बीड : गेवराई शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात काल ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) आणि आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यात वादाची ठिणगी पेटली. या घटनेदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या समर्थकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला..या वादात आमदार विजयसिंह पंडित (Vijay Singh Pandit) यांच्या कार्यकर्त्यांकडून लक्ष्मण हाके यांच्या अंगावर चपला फेकण्यात आल्या. प्रत्युत्तरादाखल हाके यांच्या समर्थकांनी गाड्यांवर चढून दांडके दाखवत आक्रमक पवित्रा घेतला..घटनास्थळी मोठी गर्दी जमल्याने काही काळ वातावरण तणावग्रस्त बनले होते. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. दरम्यान, या प्रकाराची नोंद घेत पोलिसांनी सुमोटो गुन्हा दाखल केला असून एकूण १४ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. यामध्ये ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.