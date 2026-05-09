Beed News:लेकीसाठी उंबरठ्याआडचा पहारा महत्त्वाचा;ओळखीच्यांकडूनच ‘घात’; नातेसंबंधांच्या विळख्यात बीडमधील अबला

बीड: आपल्या लाडक्या लेकीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रत्येक आई-वडील तिला बाहेरील जगापासून सावध राहण्याचे धडे देतात. अनोळखी लोकांशी बोलू नको, बाहेर जाताना काळजी घे, हे शब्द घराघरांत ऐकू येतात. .मात्र, याच वेळी आपल्या हक्काच्या माणसांच्या गराड्यात आणि घराच्या सुरक्षित उंबरठ्याआड नक्की काय घडतेय, यावर अधिक लक्ष देण्याची आणि विश्वासाची भिंत अधिक मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बीड जिल्ह्यात पोलिसांनी महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात जरी १०० टक्के यश मिळवले असले, तरी आता वेळ आली आहे ती सामाजिक स्तरावर नातेसंबंधांमधील विश्वासार्हता पुन्हा एकदा तपासून घेण्याची. कौटुंबिक संवाद आणि नैतिक संस्कारांच्या माध्यमातूनच आपण आपल्या मुलींना खऱ्या अर्थाने भयमुक्त वातावरण देऊ शकतो..बीड जिल्ह्यातील २०२६ च्या पहिल्या चार महिन्यांतील आकडेवारी एका बाजूला पोलिसांच्या तत्परतेचे दर्शन घडवते, तर दुसऱ्या बाजूला समाजाला अंतर्मुख व्हायला लावते. या चार महिन्यांत बलात्काराचे २४ आणि पोक्सो (अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार) अंतर्गत ४७ असे एकूण ७१ गुन्हे दाखल झाले. कौतुकास्पद बाब म्हणजे, बीड पोलिसांनी या सर्व ७१ गुन्ह्यांचा छडा लावून ८४ नराधमांना गजाआड केले आहे. मात्र, या तपासातून समोर आलेले वास्तव धक्कादायक आहे. या गुन्ह्यांमध्ये अनोळखी गुंडांपेक्षा पीडितेच्या ओळखीचे, जवळचे मित्र आणि चक्क रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. ज्या नात्याला हक्काचे आणि विश्वासाचे मानतो, त्याच मामाच्या मुलांनी ११ ठिकाणी अत्याचाराची सीमा ओलांडली आहे..केवळ मामाचा मुलगाच नव्हे, तर या नराधमांच्या यादीत चुलत चुलता, मेहुणा (बहिणीचा नवरा), चुलत दीर आणि चक्क पतीचाही समावेश आहे. एका प्रकरणात तर सावत्र बापानेच नात्याला काळिमा फासली. ही आकडेवारी भीती निर्माण करण्यासाठी नसून, पालकांनी आपल्या मुलींशी अधिक मोकळेपणाने संवाद साधण्यासाठी आणि त्यांना गुड टच-बॅड टच यातील फरक समजून सांगण्यासाठी सूचना आहे..विश्वासाचा फायदा आणि ओळखीचे शत्रूकेवळ नात्यातीलच नव्हे, तर ओळखीचे आणि प्रियकर या नावाखाली वावरणाऱ्या व्यक्तींकडून सर्वाधिक अत्याचार झाले आहेत. अटक करण्यात आलेल्या ८४ आरोपींपैकी ६८ आरोपी हे पीडितेचे ओळखीचे किंवा प्रियकर आहेत. प्रेमाचे खोटे जाळे विणून किंवा विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन कोवळ्या मुलींना सावज बनवण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. बाहेरील शत्रूशी लढण्यासाठी आपण तयार असतो, पण जेव्हा घराच्या उंबरठ्यात बसलेले शत्रू भक्षकाच्या भूमिकेत येतात, तेव्हा केवळ सामाजिक संस्कारच ढाल म्हणून उभे राहू शकतात..पोक्सो अंतर्गत कडक कारवाईएकूण ७१ गुन्ह्यांपैकी ४७ गुन्हे हे लहान मुलांवरील (पोक्सो) अत्याचाराचे आहेत. यातील सर्व गुन्हे उघडकीस आणून पोलिसांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले आहे. मात्र, गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी आणि रक्ताच्या नात्यातील पावित्र्य टिकवण्यासाठी आता समाजालाही पुढे यावे लागेल. कौटुंबिककार्यक्रमांमध्ये किंवा घराच्या वातावरणात वावरताना प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या वर्तनाचे भान ठेवणे हीच काळाची गरज आहे.."पोक्सो आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये ओळखीचे आरोपी असणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा प्रकरणांत अनेकदा नातेवाईक दबावाचा प्रयत्न करतात किंवा तडजोडीची भाषा करतात. मात्र, पालकांनी कशाचीही तमा न बाळगता समोर यायला हवे. पोलिसांनी ७१ गुन्हे उघड केले हे चांगले पाऊल आहे, परंतु आता गरज आहे ती फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या माध्यमातून या नराधमांना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा देण्याची."- ॲड. संगीता धसे, बीड."आम्ही नेहमी मुलींना बाहेरच्या लोकांपासून वाचवण्याचे धडे देतो, पण आता वेळ आली आहे घरातील पुरुषांना आणि तरुणांना संस्कार देण्याची. मामाचा मुलगा, मेहुणा किंवा शेजारी जर भक्षक बनत असतील, तर ही सामाजिक विकृती आहे. केवळ पोलिस आणि कायदे हे गुन्हे रोखू शकणार नाहीत. जोपर्यंत आपण आपल्या कुटुंबात मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत गांभीर्याने चर्चा करत नाही, तोपर्यंत हे थांबणार नाही."- मनीषा तोकले,सामाजिक कार्यकर्त्या.