Beed Crime: सचिन जाधवर मृत्यू प्रकरणात पोलिस तपासावर संशय; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची फोनाफोनी कशासाठी?

Beed Police: मयताच्या कुटुंबियांकडून ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे ठिय्या आंदोलन करण्यात आलेलं होतं. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी आणि ठाणे प्रमुख यांच्यात फोनाफोनी झाली. यावरुन संशय निर्माण झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नितीन चव्हाण

बीड: वस्तू व सेवाकर अधिकारी सचिन जाधवर यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासाची गती आणि पद्धत वादाची ठरली आहे. जाधवर यांच्या मृत्यूनंतर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कारवाईत ढिलाई आणि संशयास्पद वर्तनामुळे कुटुंबीयांना न्याय मिळेल की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

