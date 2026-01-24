Beed Crime: सचिन जाधवर मृत्यू प्रकरणात पोलिस तपासावर संशय; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची फोनाफोनी कशासाठी?

नितीन चव्हाणबीड: वस्तू व सेवाकर अधिकारी सचिन जाधवर यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासाची गती आणि पद्धत वादाची ठरली आहे. जाधवर यांच्या मृत्यूनंतर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कारवाईत ढिलाई आणि संशयास्पद वर्तनामुळे कुटुंबीयांना न्याय मिळेल की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..१६ जानेवारी रोजी सचिन जाधव कार्यालयातून संध्याकाळी घरी न आल्यामुळे पत्नीने त्यांची शोधाशोध केली असता १७ जानेवारी रोजी त्यांचा मृतदेह सापडला. शुक्रवारी, ता.२३ जानेवारी रोजी ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या समोर कुटुंबीयांनी ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर तब्बल आठ दिवसानंतर गुन्हा नोंद करण्यात आला. मात्र, मयत जाधवरांच्या खिशात सुसाईड नोट असल्यासही, त्या नोटमध्ये नाव असलेल्या आरोपी प्रदीप फाटे यास पोलीसांकडून अद्यापही अटक का नाही, हे स्पष्ट नाही. .संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांच्या तपासाची पद्धत प्रश्नांकित ठरली आहे. आधी गुन्हा नोंद नसल्याचे सांगून आरोपीला संरक्षण देणे, आणि नंतर कुटुंबीयांच्या दबावाखाली गुन्हा नोंद करणे, या कारवायांमुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. तसेच सुसाईड नोटमध्ये नाव असलेल्या आरोपीला पोलीस ठाण्यात आणूनही तत्काळ कारवाई न करता सोडणे, प्रकरणात गोंधळ निर्माण करणारे आहे. बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकारी दराडे यांनी म्हटले की, "आम्ही मयत जाधवर यांचा मानसिक छळ झाला होता की नाही, याची चौकशी करत आहोत," परंतु या विधानामुळे अनेकांना पोलिसांच्या तपासाची पारदर्शकता आणि तत्परतेवर शंका निर्माण झाली आहे. कुटुंबीयांनी न्याय मिळेल की नाही, याबाबत चिंता व्यक्त करत असून, प्रकरणाची योग्य चौकशी आणि आरोपींच्या कारवाईची मागणी केली आहे. .अधिकाऱ्यांची का झाली फोनाफोनीसदर घटनेच्या सात दिवसानंतर शुक्रवारी ता.२३ जानेवारी रोजी मयत सचिन जाधवर यांच्या पत्नीसह त्यांचे कुटुंबीय व नातेवाईक पोलीस अधीक्षक यांना भेटून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली मात्र पोलीस अधीक्षक यांनी तपास सुरू असल्याचे सांगत गुन्हा दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याचे जाधवर कुटूंबियांनी सांगितले होते. मात्र त्यानंतर कुटूंबाकडून ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी आणि ठाणे प्रमुख यांच्यात फोनाफोनी झाली. त्यानंतर कुटूंबिय ठाण्यासमोर उठत नसल्याने नाईलाजाने पोलिसांची इच्छा नसतांना गुन्हा दाखल करून घेण्यात आला मात्र यात तपास हवा तसा गतीने होत नसून तपासात अनेक फाटे पाडले जात असल्याचे दिसून येत आहे..Shirur News : दिल्लीतील राजपथावर होणाऱ्या संचलनासाठी चांदमल ताराचंद बोरा महाविद्यालयातील रितेश धावडे यांची निवड.पोलिस यंत्रणा नेमकी कोणाच्या दबावाखाली?कुठल्याही घटनेत पोलिसांना काही सुगावा लागल्यानंतर तात्काळ गुन्हा दाखल केला जातो. मात्र एका जीएसटी अधिकाऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणात सुसाईड नोट असतानाही गुन्हा दाखल करण्यासाठी तब्बल आठ दिवसाची दिरंगाई करण्यात आली. मात्र त्यानंतर कुटुंबीय गुन्हा दाखल करण्यासाठी ठाण्यात आल्यानंतर उडवा-उडवीचे उत्तर देत अधिकाऱ्यांसोबत फोनाफोनी करत तपास सुरू असल्याचे सांगून कुटुंबियांना अंधारात ठेवण्याचे काम केले जात होते मात्र कुटुंबीयांनी ठिय्या आंदोलन करत गुन्हा दाखल करून घेतला परंतु गुन्हा दाखल झाला मात्र तपास योग्य दिशेने अयोग्य मार्गाने होईल का, असा संशय व्यक्त केला जात असून पोलीस यंत्रणा नेमका कुणाच्या दबावाखाली असल्याचाही प्रश्न उपस्थित होत आहे..सचिन जाधवरच्या मुलाचंही अपहरण करण्याचाही झाला होता प्रयत्नजीएसटी अधिकारी सचिन जाधवर यांच्या मृत्यूच्या दोन दिवसांपूर्वी त्यांचा मुलगा स्वरांश सचिन जाधवर हा श्री भगवान इंग्लिश स्कूल येथे असताना दोन अज्ञान व्यक्तीकडून शाळेत जात त्याला त्याच्या आईने बोलवले आहे असे सांगण्यात आले. मात्र शाळेतील व्यक्तीकडून आई किंवा वडील आल्याशिवाय मुलगा देता येत नसल्याचे सांगितल्याने यामुळे त्याचा अपहरण होण्यापासून वाचल्याचे मयत जाधवर याच्या पत्नी मयुरी जाधवर यांनी सांगितले..Sahar Sheikh: ‘मी घाबरणार नाही’; आरोपांवर AIMIM नगरसेविका सहर शेख यांचे ठाम उत्तर, नवीन वक्तव्य चर्चेत? म्हणाल्या....सदरील प्रकरणात आरोपी यांच्याकडून मयत सचिन जाधवर यांचा खरोखरच मानसिक छळ केला जात होता का? याबाबत साक्षीदार चेक केले जात असल्याने आरोपी यास ताब्यात घेतले नाही. साक्षीदार भेटले तर आरोपी ताब्यात घेता येईल.-पीएसआय बालराज दराडेतपासी अधिकारी, ग्रामीण पोलीस ठाणे बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.