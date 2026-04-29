Beed News: पारा चढल्याने जनजीवन थंडावले अन् चटके वाढले; तापमान ४३ अंश सेल्सिअसवर, रस्ते पडले ओस; उष्माघातापासून बचावासाठी तयारी

बीड: मागच्या पंधरा दिवसांपासून सूर्याने जणू बीड जिल्ह्यावर आग ओकण्यास सुरवात केली आहे. मंगळवारी तापमानाचा पारा ४४ अंशांकडे गेल्याची नोंद झाली. या वाढत्या तापमानामुळे बीडची बाजारपेठ थंडावली असून रस्ते भरदुपारी निर्मनुष्य होताना दिसत आहेत.जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा इतका प्रचंड आहे की, सकाळी १० पासूनच चटके जाणवू लागतात. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत घराबाहेर पडणे जिकिरीचे झाले आहे. बीडमधील सर्वाधिक वर्दळीचा समजला जाणारा धुळे-सोलापूर महामार्ग दुपारच्या सत्रात पूर्णपणे ओस पडत आहे. .एखाद दुसरे वाहन किंवा लांब पल्ल्याची बस सोडली, तर महामार्गावर शुकशुकाट जाणवतो. नागरिक आपली सर्व महत्त्वाची कामे सकाळीच उरकून घेत आहेत. शेतकरीही मळणी आणि मशागतीची कामे सकाळी किंवा सायंकाळच्या सत्रातच करत आहेत. मात्र, या भीषण उन्हातही पोटाची खळगी भरण्यासाठी वीटभट्टी आणि बांधकाम कामगारांना डोक्यावर ऊन घेऊन काम करावे लागत आहे..बीडकरांचा हटके जुगाडउन्हापासून वाचण्यासाठी बीडकरांनी आता नवनवीन आणि हटके उपाय शोधले आहेत. शहरात सध्या एका हेड-माउंटेड छत्रीची मोठी चर्चा आहे. दुचाकी चालवताना किंवा हातात पिशव्या असताना साधी छत्री पकडणे कठीण होते. त्यावर उपाय म्हणून एका सजग नागरिकाने थेट डोक्यावर टोपीसारखी फिट बसणारी छत्री वापरण्यास सुरवात केली आहे. यामुळे दोन्ही हात मोकळे राहून उन्हापासून पूर्ण संरक्षण मिळते. ही हटके छत्री सध्या बीडकरांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे..प्रशासनाची सज्जता अन् खबरदारीउन्हाच्या तीव्रतेमुळे उष्माघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीशकुमार सोळंके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा रुग्णालयासह अंबाजोगाईचे स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय, परळी, गेवराई, केज, माजलगाव, लोखंडी, रायमोह, आष्टी, पाटोदा, नेकनूर, तालखेड, तेलगाव, चिंचवण आणि धारूर या सर्व उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांत स्वतंत्र उष्माघात कक्ष उभारण्यात आले आहेत. सुदैवाने अद्याप जिल्ह्यात उष्माघाताचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नागरिकांना भरपूर पाणी पिण्याचे आणि दुपारी १२ ते ३ या वेळेत कष्टाची कामे टाळण्याचे आवाहन केले आहे..सुचविलेली पेय नियमावलीउन्हापासून संरक्षणासाठी तहान नसली तरी दर अर्ध्या तासाने पाणी प्यावे. शरीरातील पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी ओआरएस, लस्सी, लिंबू-पाणी, ताक आणि कैरीचे पन्हे यांसारख्या पारंपरिक पेयांचा जास्तीत जास्त वापर करावा. पाळीव प्राण्यांना आणि गुरांनाही सुरक्षित सावलीत बांधून त्यांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून द्यावे..उष्माघाताची लक्षणे आणि उपायवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, जर तुम्हाला अचानक चक्कर येणे, सतत घाम येणे, तीव्र डोकेदुखी किंवा टोकाचा अशक्तपणा जाणवू लागला, तर ही उष्माघाताची लक्षणे असू शकतात. अशा वेळी घरगुती उपाय करण्याऐवजी तत्काळ जवळच्या शासकीय रुग्णालयात संपर्क साधावा. उन्हात बाहेर पडताना पांढऱ्या किंवा हलक्या रंगाचे सुती कपडे वापरावेत.