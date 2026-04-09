Beed News: इकडे आड, तिकडे विहीर; अनेक रस्त्यांवर ब्लॅकस्पॉट; विहिरी ठरतात अपघातांचे कारण

बीड: जिल्ह्यातून जाणाऱ्या विविध महामार्गांवर ५४ ब्लॅकस्पॉट (अपघात प्रवणस्थळे) आहेत. यावर अपघातांची साखळी कायम आहे. त्यात आता रस्त्याच्या कडेच्या विहिरीही मौत का कुवाँ ठरत आहेत. प्रशासनाने यावर उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना संरक्षण कठडे बसविण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे, अन्यथा रस्त्यांवरून प्रवास करताना वाहनधारकची व प्रवाशांची 'इकडे आड, तिकडे विहीर' अशी अवस्था होईल..दिंडोरी (जि. नाशिक) येथे कार विहिरीत कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील महामार्गांनजीकच्या धोकादायक विहिरींचा मुद्दा समोर आला आहे. अरुंद रस्ते, धोक्याची वळणे आणि बाजूला असलेल्या विहिरी मोठ्या अपघातांचे कारण ठरण्याचा धोका आहे. अशा काही घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत..करावी लागली आंदोलनेअहिल्यानगर-अहमदपूर रस्त्यावरील लिंबागणेशनजीकच्या मुळूकला रस्त्याच्या कडेला असलेली विहीर आणि रस्ता निमुळता असल्याने वाहन थेट विहिरीत कोसळत असे. विशेष म्हणजे या रस्त्याला संरक्षण कठडेही नव्हते. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांना आंदोलनेही करावी लागली. अद्यापही ही विहीर धोकादायक स्थितीच आहे..विहिरींसह रस्त्यांनाही हवे संरक्षक कठडेमुळात भरधाव वाहन कोसळण्याइतकाच धोका विहिरींच्या संरक्षण कठड्याला वाहन धडकण्यातही आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी सार्वजनिक रस्त्यांनाही संरक्षण कठडे असणे गरजेचे आहे. दिंडोरीतील दुर्घटनेतून धडा घेत बीड जिल्ह्यात अशा संभाव्य धोक्यांकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे असून अन्यथा निष्काळजीपणाची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते, अशी भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.."रस्त्याच्या कडेच्या विहिरी व विशेषत: कठडे नसणाऱ्या विहिरी अपघाताचे कारण ठरू शकतात. शेतकऱ्यांनी त्यांना कठडे उभारावे. अशा विहिरींबाबत स्थळपाहणीबाबत अद्याप अधिकृत पत्र मिळालेले नाही."- सुभाष सानप, जिल्हा वाहतूक शाखाप्रमुख, बीडया ठिकाणी आहेत मौत के कुएंबीड - शिरूर मागार्गावर नागऱ्याचीवाडीकल्याण-विशाखापट्टणम रस्त्यावर मातोरीच्या पुढे एक किलोमीटरयाच मार्गावरील मादळमोहीपासून अर्धा किलोमीटर अंतरावरयाच मार्गावर सिरसदेवी फाट्याच्या पुढे दीड किलोमिटर अंतरावरधुळे-सोलापूर महामार्गावर चौसाळानजीकशेगाव-पंढरपूर या रस्त्यावर पात्रुडच्या पुढे अर्धा किलोमीटर अंतरावरशेगाव-पंढरपूर रोडवर तांबवानजीकअहिल्यानगर-अहमदपूर रोडवर मुळूक या ठिकाणीयाच मार्गावर होळच्या जवळअंबेजोगाई-लातूर मार्गावर बर्दापूर फाट्याजवळयापूर्वीही घडल्या घटनामागील महिन्यात भरधाव कार विहिरीच्या कठड्याला धडकून तरुण ठार झाल्याची घटना शिरूरकासार रस्त्यावरील नागऱ्याचीवाडी फाट्याजवळ घडली होती. या घटनेत कृष्णा जालिंदर मुळे (वय २२, रा. बीड) हा तरुण ठार झाला होता. अहिल्यानगर-अहमदपूर महामार्गावरील लिंगागणेशनजीकच्या मुळूकजवळील विहीर आणि रस्ता यामध्ये अंतरच नाही. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जामखेड येथील जीप कठडा नसल्याने विहिरीत कोसळली. सुदैवाने या घटनेत जीवितहानी झाली नव्हती. ऑगस्ट २०२५ मध्ये होळनजीकच्या रस्त्याकडेच्या विहिरीच्या कठड्याला मध्यरात्री कार धडकून एकाचा मृत्यू झाला होता.