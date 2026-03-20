Beed News: बीड जिल्ह्यात हिरव्यागार झाडांची अवैध कत्तली; वनविभाग भ्रष्टाचारात सापळ्यात

बीड: पर्यावरणाचे रक्षण ज्यांच्या खांद्यावर आहे, ज्यांच्या वर्दीवर निसर्ग रक्षणाची शपथ कोरलेली आहे, तेच आता लक्ष्मी दर्शनासाठी हिरव्यागार वृक्षांच्या कत्तलीला मूक संमती देत असल्याचा खळबळजनक प्रकार बीड जिल्ह्यात समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अशोक पवार यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर जिल्ह्याच्या वन विभागात आणि सामाजिक वनीकरण विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण लागेबांधे आता चव्हाट्यावर आले आहेत. या धक्कादायक प्रकारामुळे पर्यावरणाचे रक्षकच आता भक्षक बनले आहेत की काय, असा संतप्त सवाल बीडकर विचारत आहेत..शहरातील आणि जिल्ह्यातील अनेक सॉ मिल (लाकूड कटाई केंद्र) सध्या वन विभागाच्या उघड आशीर्वादाने अतिशय जोमात सुरू आहेत. गुन्ह्यांची नोंद होण्याऐवजी तिथे महिन्याचा हप्ता नोंदवला जात आहे, असे अशोक पवार यांचे म्हणणे आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या स्वामिल चालकांकडून महिन्याला ठराविक रक्कमेची वसुली करण्यासाठी चक्क सरकारी कर्मचाऱ्यांचीच विशेष दूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप अशोक पवार यांनी केला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते खालच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत कोणाला किती वाटा द्यायचा, याचे एक रेट कार्डच ठरलेले असून, ही वसुली पद्धत एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीसारखी राबवली जात आहे..निधी हडपण्याचे कसब; झाडे जगली कागदावरच!वृक्ष लागवडीसाठी खड्डा खोदण्यापासून ते पाणी घालण्यापर्यंतचे बोगस आकडे सादर करून बिले काढली जातात. प्रत्यक्षात मैलोन्मैल फिरले तरी वनविभागाची जगलेली झाडे शोधून सापडत नाहीत. संवर्धनाचा निधी झाडांच्या मुळाला मिळण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांकडे वळवला गेल्याचा दाट संशय आहे. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे म्हणण्याऐवजी वृक्षवल्ली आमची कमाई असे नवे ब्रीदवाक्य या विभागाने स्वीकारले आहे की काय, अशी स्थिती आहे..सरकारी वसुली एजंट आणि सॉ मिलचा जोमजिल्ह्यातील स्वामिल केंद्रे म्हणजे जणू भ्रष्टाचाराची नंदनवनं झाली आहेत. खाकी वर्दीची भीती दाखवून अवैध लाकूडतोड थांबवण्याऐवजी, खाकीच्याच खिशात मलिदा ओतून हे अनधिकृत धंदे अधिक फोफावले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वसुलीचे टार्गेट ठरवून दिले आहे. हे वसुली दूत सरकारी कर्मचारी असूनही त्यांचे मुख्य काम केवळ स्वामिल मालकांकडून पैसे गोळा करणे हेच बनले आहे..सामाजिक वनीकरण विभागाचा आकड्यांचा खेळदुसरीकडे, सामाजिक वनीकरण विभागाचा कारभारही तितकाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. दरवर्षी वृक्ष लागवड आणि संवर्धनावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी लाटला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात किती झाडे जगली? याचे उत्तर कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे नाही. माहिती देण्यास होणारी टाळाटाळ हेच सिद्ध करते की, या कागदी आकड्यांच्या मागे भ्रष्टाचाराचे मोठे सावट आहे. कागदावर लाखो झाडे लावली गेली, पण जमिनीवर मात्र फक्त काट्याकुट्या उरल्या आहेत..झाडेही भ्रष्टाचाराच्या कुऱ्हाडीखालीएकीकडे भीषण उन्हाच्या झळा आणि दुष्काळाचा सामना करणारा बीड जिल्हा आणि दुसरीकडे उरलीसुरली झाडेही भ्रष्टाचाराच्या कुऱ्हाडीखाली जात आहेत. अशोक पवार यांच्या या खळबळजनक आरोपांमुळे आता वरिष्ठ पातळीवर या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार की, नेहमीप्रमाणे तडजोडीच्या राजकारणात हे प्रकरणही दडपले जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. वनविभागाच्या या खाकी कारभारावर आता सामान्य जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत असून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे.