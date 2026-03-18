Beed Illegal Mining: अवैध खदानीत मृत्यू; पीक विमा उचलून प्रशासनास डल्ला?;ज्ञानेश्वर सावंतच्या खदानीत घोटाळा

बीड: एका बाजूला प्रशासनाचे नियम धाब्यावर बसवून अवैध उत्खनन करायचे आणि दुसरीकडे त्याच बेकायदेशीर कृत्यावर विम्याचे संरक्षण मिळवायचे, असा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्ञानेश्वर अंगद सावंत यांच्या मालकीच्या गट नंबर २११ मधील जमिनीवर दोन ते अडीच एकर क्षेत्रात पसरलेल्या बेकायदेशीर खदानीत एकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यावर कुठलीच कारवाई न करता प्रशासनाने गप्प बसून खदान मालकाला आश्रय देण्याचे काम करत आहेत..याच बरोबर खदान मालकांनी पुन्हा एकदा शासनाची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. ज्या जागेत खदान आहे त्याच जागेतील पीक असल्याचे दाखवत पीक विमा लुटल्याचे तक्रारदार रमाकांत धायगुडे यांनी तक्रार करत प्रशासनासमोर बोगसगिरी आणण्याचे काम केले आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, केज तालुक्यातील ज्ञानेश्वर अंगद सावंत यांच्या मालकीच्या गट नंबर २११ मधील जमिनीवर गेल्या काही काळापासून मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. सुमारे दोन ते अडीच एकर परिसरात पसरलेल्या या खोल खदानीत एका व्यक्तीचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. .या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. संबंधित जमिनीवर बेकायदेशीरपणे खदान खोदण्यात आली असून, धक्कादायक बाब म्हणजे या खदानीवर पीक विमा देखील उचलण्यात आला असल्याचे बोलले जात आहे.नियमबाह्य रीतीने चालवल्या जाणाऱ्या या खदानीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास तर होतच आहे, शिवाय सुरक्षेचे कोणतेही निकष न पाळल्या गेल्याने एकाला आपला जीव गमवावा लागला आहे. दोन ते अडीच एकरच्या विस्तीर्ण भागात बेकायदेशीर उत्खनन होत असताना महसूल आणि गौण खनिज विभागाला याची माहिती कशी मिळाली नाही, असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत..जमिनीवर खदान, कागदावर पीकमिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित गटातील जमिनीचा मोठा हिस्सा खदानीने व्यापलेला असून तिथे कोणत्याही प्रकारचे पीक घेता येणे शक्य नाही. तरीही, महसूल विभागाच्या डोळ्यांत धूळ फेकून किंवा काही भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने या जमिनीवर पिकाची नोंद दाखवून विमा लाटण्यात आला आहे. ज्या खदानीत एका निष्पाप व्यक्तीचा मृत्यू झाला, त्या खदानीच्या जागेचा वापर पैशांच्या हव्यासापोटी विम्यासाठी करणे हा मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचाच प्रकार असल्याची टीका होत आहे..खदानीत पीक पेरले की विमा?प्रशासनाच्या नाकाखाली काय काय घडू शकते, याचा एक संतापजनक नमुना समोर आला आहे. ज्ञानेश्वर अंगद सावंत यांच्या मालकीच्या गट नंबर २११ मधील ज्या जागेवर दोन ते अडीच एकर क्षेत्रात खोल अवैध खदान आहे, त्याच जमिनीवर चक्क पीकविमा उचलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. खदानीत विमा घोटाळ्याचे पितळ उघडे पडले आहे.