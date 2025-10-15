Beed: धर्मांतराचे आरोप असलेले कारागृह अधीक्षक गायकवाड यांची अखेर बदली

बीड, ता. १५ : येथील जिल्हा कारागृहाचे अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांची अखेर नागपूर कारागृहात बदली झाली आहे. कैद्यांवर धर्मांतर करण्यासाठी दबाव आणल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर होता. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह जामिनावर बाहेर आलेल्या काही कैद्यांनी तसा आरोप केला होता. .कैद्यांवर धर्मांतर करण्यासाठी दबाव टाकणे, नकार देणाऱ्या कैद्यांचा छळ करणे, भजन-आरती बंद करणे आणि बायबलमधील वचने लावणे अशाही तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध होत्या. तत्पूर्वी विनापरवाना वृक्षतोड आणि कैद्यांकडून खासगी वाहन धुवून घेतल्याचाही आरोप त्यांच्यावर होता..या आरोपांची पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या दक्षता पथकांनी कसून चौकशी केली. चौकशीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर प्रशासनाने गायकवाड यांची नागपूर येथील कारागृहात बदली केली..Who is Devang Dave: कोण आहेत देवांग दवे? विजय वडेट्टीवारांनी काय आरोप केले? निवडणूकीपूर्वी भाजप अडचणीत येणार?.दरम्यान, कारागृहात धर्मांतरासाठी कैद्यांवर दबाव टाकला जात आहे. त्यासाठी त्यांना विविध अमिषे दाखविली जात असल्याचा आरोप अॅड. राहुल आघाव यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यांचे अशील असलेले अमोल भावले, महेश रोडे, मोहसीन पठाण हे तिघे बंदी असताना त्यांच्याबाबत घडलेल्या प्रकारांची आघाव यांनी कारागृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मेलवर तक्रार केली होती..Dhananjay Munde: ''संतोष देशमुख माहितंय ना? आम्ही काहीही करु शकतो...'', धनंजय मुंडे समर्थकाची महेश डोंगरेंना धमकी.कारागृहातील विविध संत-महंतांचे फोटो काढून त्या ठिकाणी बायबलचे वाक्य लिहिल्याचा आरोप अॅड. आघाव यांनी केला होता. धर्मांतर करणाऱ्यांना दोषमुक्त करू, असे आमिष आणि जेवणातून विषबाधा करून मारण्याची धमकीही अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.