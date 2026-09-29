Beed Crime : बीड जिल्हा कारागृहात २ पोलीस कर्मचाऱ्यांचे निलंबन; ‘व्हीआयपी’ ट्रीटमेंटप्रकरणी वरिष्ठांचा दणका

बीड - सरपंच संतोष देशमुख हत्या व खंडणी प्रकरणातील मोक्का आरोपी वाल्मिक कराड आणि त्याच्या टोळीला मिळणारी अवाजवी व्हीआयपी ट्रीटमेंट, क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी अन् गेल्या काही महिन्यांत झालेले गँगवॉर... यांमुळे नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले बीड जिल्हा कारागृह पुन्हा एकदा मोठ्या प्रशासकीय कारवाईने हादरले आहे. कारागृहातील भोंगळ कारभारावर धडक ॲक्शन घेत वरिष्ठ पातळीवरून दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर अनेक कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याने कारागृह प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..बीड जिल्हा कारागृहात मोक्काचा मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड आणि त्याच्या साथीदारांना नियमबाह्य सवलती, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, फोन कॉल सुविधा आणि विशेष वागणूक दिली जात असल्याचा गंभीर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या संदर्भात कारागृह महानिरीक्षक कार्यालयाकडे पुराव्यासह लेखी तक्रार दाखल होती..या तक्रारीची तत्काळ दखल घेत वरिष्ठ पातळीवरून एका उच्चस्तरीय पथकाने बीड जिल्हा कारागृहाचे सरप्राइज इन्स्पेक्शन (तपासणी) केले. या तपासणीनंतर सादर करण्यात आलेल्या गोपनीय अहवालाच्या आधारे ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.कर्तव्यात कसूर करणे, नेमून दिलेल्या जागी गैरहजर राहणे आणि कामकाजात अनियमितता दाखवणे या ठपक्याखाली ढाकणे (पोलीस कर्मचारी) याने नेमून दिलेल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी न थांबता इतरत्र फिरणे आणि कामात हलगर्जीपणा आणि मुंडे (पोलीस कर्मचारी) ज्युडिशियल कार्यालयातील महत्त्वाची कामे वेळेत पूर्ण न करता कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत या दोन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाचे आदेश काढण्यात आले आहेत..या दोन कर्मचाऱ्यांवरील धडक कारवाईव्यतिरिक्त कारागृहातील काही इतर संशयास्पद कर्मचाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे बीड जिल्हा कारागृहातील सेटिंगबाज कर्मचाऱ्यांचे धाबे पार दणाणले आहेत. ही धडक कारवाई कारागृह महानिरीक्षक कार्यालयाकडून करण्यात आल्याची अधिकृत माहिती समोर आली असून, येत्या काळात बीड जिल्हा कारागृहात आणखी काही बडे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.