Success Story: टेम्पो चालकाच्या मुलीचे यश; ज्योती पवार यांची विद्युत सहाय्यक पदी निवड

Jyoti Pawar’s Inspiring Journey from Dharur to Ratnagiri: धारूर तालुक्यातील टेम्पो चालकाची मुलगी ज्योती पवार हिने परिस्थितीवर मात करत महावितरणमध्ये विद्युत सहाय्यक पद मिळवले. ग्रामीण मुलींसाठी प्रेरणादायी यशकथा.
सकाळ वृत्तसेवा
(बीड) किल्लेधारूर : धारूर शहरातील टेम्पो चालक भागवत पवार यांच्या कन्या ज्योती पवार यांनी जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.

