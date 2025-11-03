Success Story: टेम्पो चालकाच्या मुलीचे यश; ज्योती पवार यांची विद्युत सहाय्यक पदी निवड

(बीड) किल्लेधारूर : धारूर शहरातील टेम्पो चालक भागवत पवार यांच्या कन्या ज्योती पवार यांनी जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे..महावितरण कंपनीच्या विद्युत सहाय्यक (Electrical Assistant) पदासाठी जून २०२५ मध्ये झालेल्या परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला असून, त्यामध्ये ज्योती पवार यांची रत्नागिरी येथे विद्युत सहाय्यक पदावर नियुक्ती झाली आहे..धारूर तालुका डोंगराळ भागातील असल्याने शैक्षणिक सुविधा मर्यादित आहेत. तरीही येथील युवक-युवती शिक्षणाची ओढ आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर स्वतःचे भविष्य घडवताना दिसतात..कसबा भागातील रहिवासी भागवत पवार हे टेम्पो चालकाचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्या मुलीने या परिस्थितीत शिक्षण घेत स्वप्न पूर्ण केले आहे.ज्योती पवार यांच्या यशामुळे कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..जय किसान गणेश मंडळासह विविध सामाजिक संस्था व नागरिकांनी त्यांच्या यशाबद्दल अभिनंदन व्यक्त केले आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी हे यश प्रेरणादायी उदाहरण ठरले आहे..Kolhapur MPSC Student : एमपीएससीत कोल्हापूरचा डंका! कसबा बावड्याची सायली राज्यात दुसरी, इचलकरंजीचा तन्मय सातवा.ज्योती यांनी आपल्या यशाचे श्रेय कुटुंबीयांच्या पाठिंब्याला, शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाला आणि स्वतःच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना दिले आहे.धारूर परिसरातील सर्वसामान्य कुटुंबातील एका मुलीने परीक्षेत यश मिळवून प्रशासनात स्थान मिळवले असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये अभिमानाची भावना व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.