Beed News: केकतसारणी पाझर तलाव घोटाळा उघडकीस; एसडीओंच्या भेटीनंतर खनिज माफियांचे धाबे दणाणले

बीड: केज तालुक्यातील केकतसारणी येथील पाझर तलावाचे चक्क खाणीत रूपांतर करणाऱ्या गौण खनिज माफियांविरोधात आता प्रशासनाने कंबर कसली आहे. तक्रारदार रमाकांत धायगुडे यांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश येत असून, उपविभागीय अधिकारी दीपक वजाळे यांनी गुरुवारी (ता.१२) प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन या महाकाय खदानीचा पंचनामा केला. प्रशासनाच्या या धडक कारवाईमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून त्या खडी क्रशर मालकासह राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.ज्या ठिकाणी ३ एकरचा पाझर तलाव असायला हवा होता, तिथे आज १५० फूट लांब आणि ४० फूट खोल महाकाय विवर पाहून अधिकारीही अवाक झाले. हजारो ब्रास मुरूम आणि दगडाचे बेकायदेशीर उत्खनन करून निसर्गाचा आणि सरकारी मालमत्तेचा जो काही कोथळा बाहेर काढला आहे, त्याचे वास्तव पंचनाम्यातून समोर येईल..केवळ कागदी घोडे न नाचवता, थेट मंत्रालयापर्यंत धडक देण्याचा इशारा देणारे रमाकांत धायगुडे यांच्या तक्रारीची आता गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे. प्रशासनाने पंचनामा केला आहे, ही पहिली पायरी आहे. आता संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा आणि चोरीचा गुन्हा दाखल होईपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असा पवित्रा धायगुडे यांनी घेतला आहे. उपविभागीय अधिकारी हा अहवाल आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणार आहेत. या अहवालात किती ब्रास उत्खनन झाले, किती दंड आकारला जाणार आणि त्या स्वयंघोषित नेत्यावर कोणती कलमे लागणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..Beed news: 'Dhananjay Munde यांचा संबंध नाही, कराडच्या मुलानेच खून..'.'अचानक'च्या भेटीत माफियांचे पाप उघडगेल्या अनेक दिवसांपासून प्रशासन या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत होता. मात्र, एसडीओ दीपक वजाळे यांनी गुरुवारी कुठलीही पूर्व कल्पना न देता अचानक प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केल्याने आता या प्रकरणाला वेग आला आहे. उत्खननाची परवानगी नसताना कोट्यवधींचा मलिदा कुणाच्या आशीर्वादाने लाटला गेला? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता या पंचनाम्यातून मिळण्याची शक्यता आहे..CET 2026: सीईटी २०२६ परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर – २४ मार्च ते ८ मे दरम्यान.दगड उपसून कोट्यवधींचा मलिदालोकांना वाटलं इथे पाणी साचेल, पण नेत्याने तर इथला दगड अन दगड विकून टाकला! १५० फूट लांब आणि ४० फूट खोल हे विवर म्हणजे विकासाचा पाळणा नसून भ्रष्टाचाराची दरी आहे, हे आता अधिकृत शिक्कामोर्तबासह सिद्ध झाले आहे. प्रशासकीय यंत्रणेला खिशात घालून फिरणाऱ्या त्या स्वयंघोषित नेत्याचे राजकीय कवच आता या पंचनाम्यामुळे धोक्यात आले आहे.. "गुरुवारी सकाळी अचानक घटनास्थळी भेट दिली. सविस्तर पाहणी केली असून पंचनामा पूर्ण करण्यास तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना सांगितले आहे. उत्खननाचे मोजमाप आणि त्यातील अनियमितता यांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला जाईल. दोषी आढळणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही."- दीपक वजाळे, उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई.