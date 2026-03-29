Beed News: रॉकेल तर मिळेल हो, पण स्टोव्ह आणायचा कोठून?; गृहिणींना पडला प्रश्न; पुन्हा एकदा स्टोव्ह शोधण्यासाठी महिलांच्या हालचाली झाल्या सुरू

बीड: अंगाची लाहीलाही करणारा रणरणता उन्हाळा आणि त्यात गॅस सिलिंडरच्या गगनाला भिडलेल्या किमती... महागाईच्या या दुष्टचक्रात सामान्य माणूस पार होरपळून निघाला आहे. अशातच राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने तब्बल सात वर्षांच्या प्रदीर्घ विरामानंतर पुन्हा एकदा ग्रामीण भागात रेशन दुकानांवर निळ्या रॉकेलची (केरोसीन) धार वाहणार आहे. पण, या निर्णयाने आनंदापेक्षा बीडच्या गृहिणींसमोर एक मोठा यक्षप्रश्न उभा ठाकला आहे. ज्या पिढीने सात वर्षांपूर्वी उज्ज्वला गॅस आल्यावर आपल्या घरातील जुने पितळी स्टोव्ह, पंपाच्या शेगड्या पोटमाळ्यावर भिरकावून दिल्या किंवा भंगारवाल्याला कवडीमोलाने विकल्या, त्या गृहिणी आता कपाळावर हात मारून विचारत आहेत की, रॉकेल तर मिळेल हो, पण ते जाळायला स्टोव्ह आणायचा कोठून?.जिल्ह्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्यासाठी केरोसीन वितरणाचे अधिकृत आदेश प्रशासनाकडे धडकले आहेत. प्रतिकुटुंब ३ लिटर रॉकेल मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, बीडच्या बाजारपेठेत सध्या स्टोव्ह किंवा पंपाच्या शेगड्यांची विक्रीच पूर्णपणे बंद झाली आहे. एकीकडे महागाईचा भडका उडालेला असताना आता पुन्हा चूल पेटवण्यासाठी सरकारने सात वर्षांच्या वनवासानंतर रॉकेल देण्याचा निर्णय घेतला खरा; पण वास्तवात हे रॉकेल वापरण्यासाठी लागणारी साधनेच लोकांकडे उरलेली नाहीत..३ लिटर रॉकेलसाठी हजारो रुपये खर्च करून नवा स्टोव्ह खरेदी करणे गरिबांना अजिबात परवडणारे नाही. सात वर्षांपूर्वी जेव्हा गॅस आला, तेव्हा घराघरातील पितळी स्टोव्ह मोडीत निघाले. आता पुन्हा रॉकेलचे युग येणार असल्याने बीडच्या बाजारपेठेत स्टोव्हचा शोध सुरू झाला आहे; पण तो शोधूनही सापडेनासा झाला आहे..चहा तरी उकळेल का?महिन्याला ३ लिटर रॉकेल म्हणजे दिवसाला १०० मिलीसुद्धा येत नाही. एवढ्या रॉकेलमध्ये चहा तरी उकळेल का? गॅसच्या किमती कमी करण्याऐवजी सरकार पुन्हा आम्हाला जुन्या काळात ढकलत आहे, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया गृहिणी विमलबाई काळे यांनी दिली. रॉकेलसोबत सरकारने स्वस्त दरात स्टोव्ह किंवा शेगड्याही उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी रंजना शिंदे यांनी केली आहे..प्रशासनाचा वॉच पण मोजमापाचा प्रश्ननकेरोसीनचा वापर केवळ स्वयंपाकासाठीच व्हावा आणि त्याची भेसळ होऊ नये, यासाठी तहसील प्रशासन कडक लक्ष ठेवणार आहे. मात्र, दुसरीकडे रेशन दुकानदारांकडे रॉकेल साठवण्यासाठी टाक्या किंवा मोजमापाची साधनेच शिल्लक नाहीत. शासनाने केरोसीन वाटपाचा निर्णय घेतला असला, तरी वितरणाचे नियोजन अद्याप स्पष्ट नाही. रेशन दुकानदारांकडे साहित्य नाही, ते शासनाने पुरवावे, अशी मागणी रेशन दुकानदार प्रमोद जाधव यांनी व्यक्त केली आहे..सरकार काय करणार?तीन लिटर रॉकेलसाठी हा सगळा द्राविडी प्राणायाम गरिबांच्या नशिबी आला असून, तेलही गेले आणि तूपही गेले अशी अवस्था बीडकरांची झाली आहे. रेशनवर रॉकेल आले तरी ते जाळण्यासाठी लागणारा स्टोव्ह आता इतिहासात जमा झाला असून, नव्या स्टोव्हसाठी खिसा रिकामा करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. आता सरकार यावर नेमका काय तोडगा काढणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.