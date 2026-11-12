मराठवाडा

Beed Crime: बीडमध्ये फटाका फेकण्याच्या वादातून चाकूहल्ला; पाच जण गंभीर जखमी, तिघांना अटक

Knife attack in Beed Maharashtra: महिलेवर फटाका फेकल्याच्या कारणावरून दोन गटांत वाद; तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला, दोघे आरोपी फरार
Beed Crime: Five Seriously Injured in Knife Attack Over Firecracker Dispute, Three Arrested

Beed Crime: Five Seriously Injured in Knife Attack Over Firecracker Dispute, Three Arrested

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Beed Knife Attack: बीड जिल्ह्यातील गेवराई शहरात फटाका फेकण्याच्या किरकोळ वादातून पाच जणांवर धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आल्याची घटना घडली. मंगळवारी (ता. १०) सायंकाळी सुमारे ७ वाजण्याच्या सुमारास पवार गल्लीत ही घटना घडली. या हल्ल्यात पाच जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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