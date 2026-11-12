Beed Crime: बीडमध्ये फटाका फेकण्याच्या वादातून चाकूहल्ला; पाच जण गंभीर जखमी, तिघांना अटक

Beed Knife Attack: बीड जिल्ह्यातील गेवराई शहरात फटाका फेकण्याच्या किरकोळ वादातून पाच जणांवर धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आल्याची घटना घडली. मंगळवारी (ता. १०) सायंकाळी सुमारे ७ वाजण्याच्या सुमारास पवार गल्लीत ही घटना घडली. या हल्ल्यात पाच जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुनील खडके यांची मुलगी खरेदी करून घरी परतत असताना अक्षय राऊत याने तिच्या दिशेने फटाका फेकला. यानंतर खडके यांचा मुलगा सार्थक आणि त्याच्यासोबत असलेल्या अन्य चार जणांनी अक्षयला जाब विचारला. याच वादातून अक्षयने धारदार शस्त्राने त्यांच्यावर हल्ला केला..Thane Crime: पाच वर्षांच्या मुलाचा सौदा! दिव्यातील बाळविक्रीचा सहा महिन्यांनी उलगडा; तिघे ताब्यात.या हल्ल्यात जखमींच्या पोटावर, छातीवर आणि पाठीवर खोल जखमा झाल्या. सुरुवातीला त्यांना गेवराई येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयांत हलवण्यात आले..या प्रकरणी सार्थक खडके यांच्या तक्रारीवरून अक्षय राऊत, जनार्दन राऊत, ओम राऊत, राहुल शेलार आणि मीरा राऊत यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेनुसार (BNS) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी अक्षय राऊत, राहुल शेलार आणि मीरा राऊत यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तर जनार्दन राऊत आणि ओम राऊत हे दोघे फरार आहेत..Mumbai News: मुंबईला उडवणाऱ्या धमक्यांचे सत्र सुरूच, पुन्हा बॉम्बची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर .फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी दोन विशेष पथके तैनात केली आहेत. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक समाधान दौंड यांनी याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांनी बुधवारी सायंकाळी ४ वाजता घटनास्थळी भेट देऊन तपास पथकाला पुढील तपासाबाबत सूचना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.