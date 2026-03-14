Beed Corruption: बीड कामगार नोंदणी घोटाळा; अर्ज नाकारले जात आहेत आर्थिक मागणीमुळे;कागदपत्रे बरोबर, तरीही अर्ज रिजेक्ट

बीड: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, या उदात्त हेतूने सरकारने सुरू केलेली कामगार नोंदणी योजना बीड जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकली आहे. सेतू केंद्रातून सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन भरून आणि तालुका कामगार केंद्र प्रमुखांनी मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करून शिक्का मारल्यानंतरही, केवळ आर्थिक मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे अर्ज जाणीवपूर्वक नामंजूर केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..वसुलीचा गेम प्लॅनकामगार नोंदणीच्या प्रक्रियेत एक समांतर वसुली यंत्रणा सक्रिय असल्याचे दिसून येत आहे. नियमानुसार, एकदा तालुका कामगार केंद्र प्रमुखांनी अर्जदाराची मूळ कागदपत्रे तपासून त्यावर योग्य असल्याचा अधिकृत शिक्का मारला, की तो अर्ज मंजूर होणे अपेक्षित असते. मात्र, पडद्यामागून चालणाऱ्या अर्थकारणामुळे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. ज्या कामगारांकडून एजंट किंवा मध्यस्थांमार्फत पाकीट पोचत नाही, त्यांच्या अर्जात तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे करून ते फेटाळले जात आहेत..आमचेच पैसे का अडकतात?दुसरीकडे, महादेव शिंदे या मजुराने सांगितले की, कामाचा दिवस बुडवून आम्ही रांगेत उभे राहतो. सेतू केंद्रातून तारीख मिळते, कागदपत्रे तपासली जातात आणि चार दिवसांनी मेसेज येतो की अर्ज नामंजूर. विचारलं तर सांगतात त्रुटी आहे. ज्यांनी पैसे दिले त्यांचे अर्ज एका दिवसात मंजूर होतात, मग आमचेच का अडकतात?.प्रशासनाची भूमिका काय?हा केवळ अधिकाराचा दुरुपयोग नसून थेट मजुरांची लूट आहे, अशी भावना सामाजिक कार्यकर्त्यांतून व्यक्त होत आहे. तालुका कामगार प्रमुखांच्या सहीची आणि शिक्क्याची किंमत उरली नाही का? वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने हा झोल सुरू आहे का? असे संतप्त सवाल उपस्थित केले जात आहेत.मजुरांचा संतापदिवसभराची मजुरी बुडवून, रांगेत उभे राहून आणि कष्टाची कागदपत्रे जमा करूनही केवळ त्रुटीच्या नावाखाली अर्ज बाद होत असल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड संताप आहे..तालुका प्रमुखांनी कागदपत्रे तपासून योग्य असल्याचा शिक्का मारला, तरी वरून अर्ज रिजेक्ट होतो. मग आम्ही काय साहेबांच्या हातापाया पडायला जायचं का? जर कागदपत्रे बरोबर आहेत, तर मग अडवणूक कशासाठी? हे फक्त पैसे खाण्याचे धंदे आहेत.- विलास काटकर, मजूर