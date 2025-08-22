Beed Lawyer News: सरकारी वकिलाने जीव दिल्याच्या प्रकरणात न्यायाधीशावर गुन्हा दाखल, नेमकं काय घडलं?

Beed Crime: बीडमध्ये सरकारी वकिलाने कोर्टातच गळफास घेत जीवन संपवलं होतं व्ही.एल. चंदेल असं सरकारी वकिलाचं नाव आहे. आत्महत्येपूर्वी चंदेल यांनी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. याच नोटवरुन न्यायाधीशांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. चंदेल यांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी ती चिठ्ठी जप्त केली होती. नातेवाईकांनी चिठ्ठी दाखवली नसल्याचा आरोप केला होता..वडवणी कोर्टात सरकारी वकील असलेले चंदेल हे स्वभावाने मनमिळाऊ होते. ''ते असं करणं शक्यच नाही.. त्यांच्यावर कुणाचा तरी दबाव असावा. त्यामुळे या प्रकरणाची सरकारने सीआयडी चौकशी करावी.'' अशी मागणी कुटुंबियांनी केली होती. तसंच चंदेल यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे..Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १४ वकिलांच्या न्यायाधीश पदासाठी शिफारस .दोन दिवसांपूर्वी विनायक चंदेल यांनी न्यायालयातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. चंदेल यांच्या आत्महत्या प्रकरणात न्यायाधीशासह अन्य एकावर अखेर गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेत पोलिसांना एक सुसाईड नोट सापडली. या सुसाईड नोट्सच्या आधारे आणि कुटुंबियांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वडवणी न्यायालयाचे न्यायाधीश रफिक शेख आणि अन्य एकावर वडवणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला गेला आहे..न्यायालयात असलेल्या खिडकीला शाल बांधत चंदेल यांनी गळफास घेतला होता. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केला होता. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. आता या प्रकरणाला एक नवीन वळण प्राप्त झालं आहे. थेट न्यायाधीशावरच गुन्हा दाखल झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.