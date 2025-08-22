मराठवाडा

Beed Lawyer News: सरकारी वकिलाने जीव दिल्याच्या प्रकरणात न्यायाधीशावर गुन्हा दाखल, नेमकं काय घडलं?

Case filed against a judge after a lawyer's demise in a Beed court: न्यायालयात असलेल्या खिडकीला शाल बांधत चंदेल यांनी गळफास घेतला होता. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केला होता.
संतोष कानडे
Beed Crime: बीडमध्ये सरकारी वकिलाने कोर्टातच गळफास घेत जीवन संपवलं होतं व्ही.एल. चंदेल असं सरकारी वकिलाचं नाव आहे. आत्महत्येपूर्वी चंदेल यांनी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. याच नोटवरुन न्यायाधीशांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. चंदेल यांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी ती चिठ्ठी जप्त केली होती. नातेवाईकांनी चिठ्ठी दाखवली नसल्याचा आरोप केला होता.

Beed
crime

