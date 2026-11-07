Beed Crime Branch Arrests Criminal with Country-Made Pistol : बीडमध्ये सणाच्या तोंडावर मोठा अनर्थ टळला; इंदूरहून आलेल्या सराईत गुन्हेगाराला गावठी पिस्तूल व जिवंत काडतुसांसह स्थानिक गुन्हे शाखेने ठोकल्या बेड्या

बीड : दिवाळीचा सण आनंदात आणि उत्साहात सुरू असतानाच, बीड शहरात कायदा व सुव्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा कट रचणाऱ्या एका सराईत आणि अट्टल गुन्हेगाराला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (एलसीबी) पथकाने अत्यंत थरारक कारवाई करत जेरबंद केले आहे. शहरात वर्दळीच्या समजल्या जाणाऱ्या सागर हाइट्स परिसरात पोलिसांनी सापळा रचून मध्यप्रदेशातील इंदूर येथील गुन्हेगाराला गावठी पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसांसह रंगेहात पकडले आहे. या धडक कारवाईमुळे बीडच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, सणाच्या तोंडावर पोलिसांनी मोठा अनर्थ टळल्याचे दिसत आहे..दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस दल संपूर्णपणे सतर्क असताना, ७ नोव्हेंबर रोजी एलसीबीचे पथक शहरात गस्त घालत होते. यादरम्यान पोलीस उपनिरीक्षक शेखर औटे यांना गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की, मध्यप्रदेशातील इंदूर येथील रहिवासी असलेला रेकॉर्डवरील अट्टल गुन्हेगार करण दुर्गा भटनागर (वय ४२) हा बीड शहरातील सागर हाइट्स परिसरातील महाराजा ट्रॅव्हल्स कार्यालयासमोर संशयास्पदरित्या उभा असून त्याच्याकडे घातक शस्त्र आहे. माहिती मिळताच पथकाने क्षणाचाही विलंब न करता शिवाजी चौक परिसरात धाव घेतली आणि संशयिताला चोहोबाजूने वेढा देत शिताफीने ताब्यात घेतले. .ताब्यात घेतलेल्या आरोपीची अंगझडती घेतली असता, त्याच्या जवळील निळसर रंगाच्या बॅगेत एक गावठी बनावटीचे लोखंडी पिस्तूल (मॅगझिनसह) आणि दोन जिवंत काडतुसे असा एकूण ४२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. प्राथमिक तपासात हा आरोपी अतिशय सराईत असल्याचे समोर आले. त्याच्यावर यापूर्वीच अमळनेर पोलीस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न व शस्त्र कायद्यांतर्गत, तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड पोलीस ठाण्यात शस्त्र अधिनियमान्वये गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. याप्रकरणी बीड शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय शस्त्र अधिनियमानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजीव नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, पउनि शेखर औटे व पथकाने ही धडाकेबाज कामगिरी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.