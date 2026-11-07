मराठवाडा

Beed Crime Branch Arrests Criminal with Country-Made Pistol : बीडमध्ये सणाच्या तोंडावर मोठा अनर्थ टळला; इंदूरहून आलेल्या सराईत गुन्हेगाराला गावठी पिस्तूल व जिवंत काडतुसांसह स्थानिक गुन्हे शाखेने ठोकल्या बेड्या

Action by Local Crime Branch (LCB) in Beed : सागर हाइट्स परिसरात पोलिसांनी रचला सापळा; ४२ हजारांचा मुद्देमाल जप्त, आरोपीवर यापूर्वीही गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचा पोलिसांचा खुलासा
Habitual criminal arrested with country-made pistol and cartridges in Beed.

Habitual criminal arrested with country-made pistol and cartridges in Beed.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड : दिवाळीचा सण आनंदात आणि उत्साहात सुरू असतानाच, बीड शहरात कायदा व सुव्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा कट रचणाऱ्या एका सराईत आणि अट्टल गुन्हेगाराला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (एलसीबी) पथकाने अत्यंत थरारक कारवाई करत जेरबंद केले आहे. शहरात वर्दळीच्या समजल्या जाणाऱ्या सागर हाइट्स परिसरात पोलिसांनी सापळा रचून मध्यप्रदेशातील इंदूर येथील गुन्हेगाराला गावठी पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसांसह रंगेहात पकडले आहे. या धडक कारवाईमुळे बीडच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, सणाच्या तोंडावर पोलिसांनी मोठा अनर्थ टळल्याचे दिसत आहे.

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