Beed Crime : घरफोडी, चोऱ्या करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीचा बीड एलसीबीने केला पर्दाफाश; ​४ गुन्हे उघडकीस; ९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

बीड - जिल्ह्यात वाढत्या घरफोड्या आणि वाहन चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत स्थानिक गुन्हे शाखेने एका आंतरजिल्हा गुन्हेगारांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात मोठे यश मिळवले आहे. जालना जिल्ह्यातील तिर्थपुरी (ता. घनसावंगी) येथील चार सराईत चोरांना बेड्या ठोकून पोलिसांनी त्यांच्याकडून तब्बल ९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या धडक कारवाईमुळे बीडसह परिसरातील गुन्हेगारी वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, पोलिसांच्या या दणकेबाज कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..पोलिसांकडे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा समांतर तपास स्थानिक गुन्हे शाखा आणि नेकनुर पोलीस संयुक्तपणे करत होते. तपासादरम्यान घटनास्थळाची पाहणी करून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. फुटेजमधील संशयितांच्या पेहरावावरून व गोपनीय बातमीदारांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण सुरू केले..या चक्रव्यूहात बालसिंग अमलसिंग टाक (वय-३०), नानकसिंग मगलसिंग बावरी (वय-२२), अरुणसिंग जगतापसिंग बावरी (वय-२०, सर्व रा. संभाजीनगर, तिर्थपुरी, ता. घनसावंगी, जि. जालना) आणि इरफान बनियाँ सय्यद (वय-२०, रा. रुई, ता. अंबड, जि. जालना) यांनी हा कट रचून गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपी हे इरफान सय्यद याच्याकडील लाल-काळ्या रंगाच्या टी.यु.व्ही. गाडीतून जालना-गेवराई मार्गे बीडकडे येणार असल्याची खात्रीशीर माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळाली..या माहितीच्या आधारे पोउपनि महेश विष्णू आणि त्यांच्या पथकाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी गेवराई बायपास येथे सापळा रचून संबंधित वाहन ताब्यात घेतले. कसून चौकशी केली असता त्यांनी पोसटे नेकनुर, धारूर, केज आणि दिंद्रुड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घरफोडी व वाहन चोरीचे गुन्हे केल्याची कबुली दिली..ही यशस्वी कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉंवत, अपर पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके, सहा. पोलीस अधीक्षक व्यंकटराम व पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोउपनि महेश विष्णू, बप्पासाहेब घोडके, जफर पठाण, महेश जोगदंड, दिलीप गित्ते, गणेश मराडे आणि विकी सुरवसे यांच्या पथकाने पार पाडली आहे. आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या मुद्दामेासह त्यांना पुढील तपासासाठी नेकनुर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.