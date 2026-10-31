मराठवाडा

Beed Crime : घरफोडी, चोऱ्या करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीचा बीड एलसीबीने केला पर्दाफाश; ​४ गुन्हे उघडकीस; ९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

बीड जिल्ह्यात वाढत्या घरफोड्या आणि वाहन चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत स्थानिक गुन्हे शाखेने एका आंतरजिल्हा गुन्हेगारांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात मोठे यश मिळवले.
Accused apprehended along with stolen property following the arrest of an inter-district gang of thieves

Accused apprehended along with stolen property following the arrest of an inter-district gang of thieves

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड - जिल्ह्यात वाढत्या घरफोड्या आणि वाहन चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत स्थानिक गुन्हे शाखेने एका आंतरजिल्हा गुन्हेगारांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात मोठे यश मिळवले आहे. जालना जिल्ह्यातील तिर्थपुरी (ता. घनसावंगी) येथील चार सराईत चोरांना बेड्या ठोकून पोलिसांनी त्यांच्याकडून तब्बल ९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या धडक कारवाईमुळे बीडसह परिसरातील गुन्हेगारी वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, पोलिसांच्या या दणकेबाज कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

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